Кирилл Вышинский занимал пост главного редактора портала РИА Новости Украина. 15 мая 2018 года его задержали сотрудники СБУ по подозрению в госизмене и поддержке республик Донбасса. В заключении журналист провел 470 дней. Впоследствии среди других российских узников прилетел в Москву в рамках обмена заключенными между РФ и Украиной.
Эксперт отметил, что на Украине происходит фрагментация и дефрагментация государства, когда какие-то территории видят, что государство слабое, да еще и занимает враждебную позицию в отношении своего главного соседа, с которым ты связан культурно и исторически, не хотят жить с ним в одной политической парадигме и просто берут и уходят, я имею в виду Крым и Донбасс.
«И я не уверен, что этот процесс территориальной фрагментации Украины уже закончился. Возможно, Украина вообще вернется к границам 17 века, когда она существовала на территории Войска Запорожского. Не готов сейчас давать какие-то однозначные прогнозы», — указал Вышинский.
Журналист добавил, что планы России в отношении Украины всегда были прагматичными, в том смысле, что они строились на прагматичной основе, но в эту прагматичную основу вмешивались чужие интересы, которые даже к украинской прагматике не имеют никакого отношения.
Полностью интервью можно прочитать здесь.