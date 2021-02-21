Пока что по-прежнему доминирует тенденция к тому, что Украина останется русофобским государством. Будет ли она переломлена, сказать трудно. Об этом рассказал исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский в интервью изданию Украина.ру

«Жил напротив тюрьмы». Кирилл Вышинский написал путеводитель по постмайдановской Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что на Украине происходит фрагментация и дефрагментация государства, когда какие-то территории видят, что государство слабое, да еще и занимает враждебную позицию в отношении своего главного соседа, с которым ты связан культурно и исторически, не хотят жить с ним в одной политической парадигме и просто берут и уходят, я имею в виду Крым и Донбасс.

«И я не уверен, что этот процесс территориальной фрагментации Украины уже закончился. Возможно, Украина вообще вернется к границам 17 века, когда она существовала на территории Войска Запорожского. Не готов сейчас давать какие-то однозначные прогнозы», — указал Вышинский.

Журналист добавил, что планы России в отношении Украины всегда были прагматичными, в том смысле, что они строились на прагматичной основе, но в эту прагматичную основу вмешивались чужие интересы, которые даже к украинской прагматике не имеют никакого отношения.

Полностью интервью можно прочитать здесь.