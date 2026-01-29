https://ukraina.ru/20260129/nereshennyy-vopros-provaly-vsu-otkaz-ot-donbassa-khronika-sobytiy-na-utro-29-yanvarya-1074957376.html

Нерешенный вопрос, провалы ВСУ, отказ от Донбасса. Хроника событий на утро 29 января

Нерешенный вопрос, провалы ВСУ, отказ от Донбасса. Хроника событий на утро 29 января - 29.01.2026 Украина.ру

Нерешенный вопрос, провалы ВСУ, отказ от Донбасса. Хроника событий на утро 29 января

Переговорщики по урегулированию на Украине не решили территориальный вопрос. ВС РФ уничтожают противника технику. Депутат Рады предложила изменить границы Украины для соглашения с Россией

2026-01-29T10:00

2026-01-29T10:00

2026-01-29T12:52

хроники

эксклюзив

спецоперация

сво

россия

украина

донбасс

владимир зеленский

марко рубио

анна скороход

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0a/1052605898_83:0:1280:673_1920x0_80_0_0_75c30d11f9529b77c3a2c903b2a0add2.jpg

Госсекретарь США Марко Рубио указал, что ситуация вокруг урегулирования конфликта на Украине меняется очень стремительно.По его словам, список спорных вопросов в рамках урегулирования сократился до одного — территориального."Думаю, что остаётся только один вопрос (в урегулировании конфликта на Украине – ред.), о котором вы все хорошо знаете — это территориальные претензии, в частности на Донецкую область", - заявил Рубио.Он заверил, что Соединенные Штаты активно работают над сближением позиций России и Украины по этому вопросу.Рубио также добавил, что закрытый формат переговоров позволяет сторонам легче находить гибкие решения, тогда как постоянное публичное обсуждение создает дополнительное политическое давление и осложняет диалог.По его словам, новый раунд переговоров будет двусторонним."Они (Россия и Украина - ред.) собираются продолжить переговоры на этой неделе. В этот раз - в двустороннем формате. Присутствие США возможно", - анонсировал Рубио.При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не будут участвовать в следующем раунде переговоров, уточнил госсекретарь США.Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин не раз говорил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу.Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин посоветовал Зеленскому поехать на переговоры с Путиным."Едь и, в конце концов, согласуй все. Повестку дня согласуй - и все. Ну а что, есть другие варианты после того, что в Киеве творится?" - возмутился Соскин на видео, опубликованном в его YouTube-канале.Находящийся в Киеве журналист телеканала Welt Штеффен Шварцкопф поделился мнением, что Зеленский может согласиться на приглашение приехать в Москву.Он подчеркнул, что у Зеленского, вероятнее всего, совсем нет желания ехать в Россию, особенно учитывая нерешенный на переговорах в ОАЭ вопрос о территориях."И все же Зеленский может приехать в Москву, что, конечно, вполне возможно, и таким образом, переговоры продолжатся", — подытожил репортер.Провалы ВСУВ ночь на четверг взрывы раздавались в Одессе, в Хмельницкой области и других регионах Украины.Российские военные наносили удары, в том числе, по целям в Кривом Роге, Виннице.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что пророссийское подполье срывает логистику ВСУ по всей территории Украины.Он показал кадры, где участники пророссийского подполья осуществляют поджоги на логистических маршрутах ВСУ."Видео сняты в разное время, в разных областях Украины, что еще раз подтверждает, что наши люди есть на той стороне! Каждое подобное видео - демонстрация гражданского подвига", - отметил подпольщик.Он добавил, что нередко составы с горюче-смазочными материалами, военной техникой, снарядами и личным составом уничтожались после вынужденной остановки из-за действий пророссийских подпольщиков."При этом ВСУ не получают своевременную ротацию, пополнение боеприпасов, и задерживается военная техника, что помогает нашим бойцам", - сказал он.В российских силовых структурах также перечислили успехи ВС РФ. Так, в районе села Хатнее Харьковской области был уничтожен пункт управления 1221-го батальона поддержки ВСУ, ликвидирован заместитель командира батальона.Большие потери понесла 157-я механизированная бригада ВСУ в боях в селе Волчанские Хутора в Харьковской области.Командир взвода 59-й штурмовой бригады ВСУ был уничтожен в Сумской области.Российские добровольцы из бригады "Север V" сбили за сутки четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) общей стоимостью 800 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе Добровольческого корпуса, в составе которого сражается это подразделение.Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что Ореховский участок стал одним из самых успешных у российских бойцов в зоне специальной военной операции, где военные продвигаются, несмотря на эшелонированную оборону ВСУ.Также, по его словам, россияне формируют огневой карман для украинских солдат, дислоцированных у Павловки Запорожской области."На участке Павловка — Малые Щербаки формируется малый огневой карман для украинских боевиков. Естественно, наши военнослужащие давят сразу с трех направлений: с населенного пункта Степовое в северо-восточном направлении, с Малых Щербаков наши ребята развивают успех в северном направлении, а вот с Павловки идет продвижение как на восток, так и на юго-восток", — сказал Марочко.По его словам, межпозиционное пространство составляет шесть километров и постоянно сокращается.Вооруженные силы России в ближайшее время могут выйти к Запорожью, до которого осталось около 15 километров, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru.Аналитики Deep State указывают, что Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на трех направлениях в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области.В частности, на юге Запорожской области (Малая Токмачка), на Славянско-краматорском направлении (в районе населенного пункта Дроновка) и на Константиновском направлении (в районе населенного пункта Клебан-Быка).Отказ от ДонбассаДепутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka указала, что власти Украины должны согласиться на изменение государственных границ, отказавшись от части Донбасса, чтобы договориться с Россией на подписание мирного соглашения."Я считаю, что в этой ситуации самым правильным решением было бы принять постановление об изменениях административных границ Донецкой и Луганской области", - сказала она.Парламентарий подчеркнула, что это помогло бы стране сохранить территории, а часть Донбасса, которую освободила армия России, Киев и так уже давно не контролирует.Кроме того, Скороход отметила, что в таком случае вопрос границ Донбасса не будет стоять, так как они просто будут изменены, а мирный договор с Россией будет подписан.Скороход была избрана депутатом Рады от партии "Слуга народа" в 2019 году. Ее исключили из фракции в том же году, после чего она стала членом депутатской группы "За будущее".В декабре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование против нардепа по обвинению в руководстве организованной преступной группой. По словам Скороход, начавшееся расследование является давлением на оппозицию и попыткой заблокировать ее политическую деятельность.В середине января журналист Die Welt писал, что ряд депутатов Верховной Рады допускают отказ Украины от притязании на Донбасс в рамках возможного компромисса с Россией.Недавно президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина может утратить еще больше территорий в случае, если ей не удастся заключить соглашение с РФ об урегулировании.Москва настаивает на выводе украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, которые вошли в состав России по итогам референдумов осенью 2022 года.При всем этом Зеленский анонсировал новые операции СБУ на территории России. В своем телеграм-канале он заявил, что спецназ СБУ "продолжает действия на территории страны-агрессора", кроме того, "постоянно идет планирование новых операций СБУ, которые меняют ход войны". Также он заявил о необходимости "пользоваться силой ради мира".Подробнее - в материале Враги Трампа повышают рейтинги, Зеленский обсудил "работу" СБУ в России. Новости к утру 29 января на сайте Украина.ру.

россия

украина

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, россия, украина, донбасс, владимир зеленский, марко рубио, анна скороход, вооруженные силы украины, верховная рада, сбу, владимир путин, вс рф, наступление вс рф, всу, потери всу, разгром всу, рада, украина.ру, украина.ру