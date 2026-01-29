Какой туризм доступен только жителям России: Дмитриев об экономическом и идеологическом чуде КНДР - 29.01.2026 Украина.ру
Какой туризм доступен только жителям России: Дмитриев об экономическом и идеологическом чуде КНДР
Какой туризм доступен только жителям России: Дмитриев об экономическом и идеологическом чуде КНДР
Историк, автор биографии Ким Ир Сена в серии "Жизнь замечательных людей" Андрей Дмитриев в эфире Украина.ру рассказал об исторической связи между Россией и...
Историк, автор биографии Ким Ир Сена в серии "Жизнь замечательных людей" Андрей Дмитриев в эфире Украина.ру рассказал об исторической связи между Россией и КНДР, идеологии Чучхе и туризме в закрытой стране:00:45 - Что связывает Россию и КНДР? 06:15 - О помощи армии КНДР в Курской области; 11:26 - О вождях и обществе КНДР; 16:53 - Как изменилась КНДР за последнее время? 25:07 - Туризм в КНДР.ТГ-канал Андрея Дмитриева: https://t.me/rusjuche Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
видео, кндр, россия, курская область, украина.ру, идеология, союзники, корея, северная корея, туризм, международные отношения, международная политика, международная помощь, международное право, дмитриев, ким чен ын, видео
Видео, КНДР, Россия, Курская область, Украина.ру, идеология, союзники, Корея, Северная Корея, туризм, международные отношения, Международная политика, Международная помощь, международное право, Дмитриев, Ким Чен Ын

Какой туризм доступен только жителям России: Дмитриев об экономическом и идеологическом чуде КНДР

08:06 29.01.2026
 
Историк, автор биографии Ким Ир Сена в серии "Жизнь замечательных людей" Андрей Дмитриев в эфире Украина.ру рассказал об исторической связи между Россией и КНДР, идеологии Чучхе и туризме в закрытой стране:
00:45 - Что связывает Россию и КНДР?
06:15 - О помощи армии КНДР в Курской области;
11:26 - О вождях и обществе КНДР;
16:53 - Как изменилась КНДР за последнее время?
25:07 - Туризм в КНДР.
ТГ-канал Андрея Дмитриева: https://t.me/rusjuche
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: https://ukraina.ru
