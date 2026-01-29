https://ukraina.ru/20260129/kakoy-turizm-dostupen-tolko-zhitelyam-rossii-dmitriev-ob-ekonomicheskom-i-ideologicheskom-chude-kndr-1074955039.html

Какой туризм доступен только жителям России: Дмитриев об экономическом и идеологическом чуде КНДР

Какой туризм доступен только жителям России: Дмитриев об экономическом и идеологическом чуде КНДР - 29.01.2026 Украина.ру

Какой туризм доступен только жителям России: Дмитриев об экономическом и идеологическом чуде КНДР

Историк, автор биографии Ким Ир Сена в серии "Жизнь замечательных людей" Андрей Дмитриев в эфире Украина.ру рассказал об исторической связи между Россией и... Украина.ру, 29.01.2026

2026-01-29T08:06

2026-01-29T08:06

2026-01-29T08:06

видео

кндр

россия

курская область

украина.ру

идеология

союзники

корея

северная корея

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1d/1074954895_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_42c01cc80e69fb22e39dc2677f5cdf6f.png

Историк, автор биографии Ким Ир Сена в серии "Жизнь замечательных людей" Андрей Дмитриев в эфире Украина.ру рассказал об исторической связи между Россией и КНДР, идеологии Чучхе и туризме в закрытой стране:00:45 - Что связывает Россию и КНДР? 06:15 - О помощи армии КНДР в Курской области; 11:26 - О вождях и обществе КНДР; 16:53 - Как изменилась КНДР за последнее время? 25:07 - Туризм в КНДР.ТГ-канал Андрея Дмитриева: https://t.me/rusjuche Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru

кндр

россия

курская область

корея

северная корея

дмитриев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, кндр, россия, курская область, украина.ру, идеология, союзники, корея, северная корея, туризм, международные отношения, международная политика, международная помощь, международное право, дмитриев, ким чен ын, видео