Какой туризм доступен только жителям России: Дмитриев об экономическом и идеологическом чуде КНДР
Историк, автор биографии Ким Ир Сена в серии "Жизнь замечательных людей" Андрей Дмитриев в эфире Украина.ру рассказал об исторической связи между Россией и... Украина.ру, 29.01.2026
Историк, автор биографии Ким Ир Сена в серии "Жизнь замечательных людей" Андрей Дмитриев в эфире Украина.ру рассказал об исторической связи между Россией и КНДР, идеологии Чучхе и туризме в закрытой стране:00:45 - Что связывает Россию и КНДР? 06:15 - О помощи армии КНДР в Курской области; 11:26 - О вождях и обществе КНДР; 16:53 - Как изменилась КНДР за последнее время? 25:07 - Туризм в КНДР.ТГ-канал Андрея Дмитриева: https://t.me/rusjuche Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
видео, кндр, россия, курская область, украина.ру, идеология, союзники, корея, северная корея, туризм, международные отношения, международная политика, международная помощь, международное право, дмитриев, ким чен ын, видео
