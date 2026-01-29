https://ukraina.ru/20260129/1022510415.html

"Черносотенно-большевистские банды". Участвовали ли русские националисты в Январском восстании в Киеве?

"Черносотенно-большевистские банды". Участвовали ли русские националисты в Январском восстании в Киеве? - 29.01.2026 Украина.ру

"Черносотенно-большевистские банды". Участвовали ли русские националисты в Январском восстании в Киеве?

Январское восстание, ставшее одним из самых ярких событий начала 1918 года, и так не обделённого всяческими происшествиями, со временем породило множество мифов. Один из самых интересных – миф об участии в восстании черносотенцев. Или всё же это не выдумка, и слухи о черносотенцах на "арсенальских" баррикадах имеют под собой определенные основания?

2026-01-29T08:00

2026-01-29T08:00

2026-01-29T08:00

история

центральная рада

гражданская война

история

история украины

киев

унр

петроград

тарас шевченко

николай ii

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1c/1074916165_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_b29f96410cc645069d22aab529d0fea3.png

Напомним, что большевистское Январское восстание началось 29 января и было подавлено украинскими войсками 4 февраля 1918 года. Ядром восставших были рабочие завода "Арсенал".С одной стороны, это было восстание в поддержку Советской власти, с другой – в поддержку центрального петроградского правительства, Совета народных комиссаров, против сепаратистов.В журнале "Малая Русь" писалось, что "самостийность сделала противниками украинства даже многих из тех, кто в прежнее время сочувствовал украинцам".Киевский публицист Александр Абакумов в статье, посвященной восстанию на "Арсенале", сообщает следующее:"В Январском (1918 г.) восстании приняли участие не только большевики, левые эсеры, меньшевики-интернационалисты, максималисты и анархисты, но и остатки арсенальских организаций черносотенных партий "Союза Русского Народа" и "Союза Михаила Архангела". Это был едва ли не единственный случай, когда "белая" и "красная" стороны Второй Русской Смуты оказались в 1917-1919 гг. по одну сторону баррикад".Киевский историк Андрей Плахонин:"Мой прадед рассказывал историю несколько иначе. (…) По его словам, большая часть рабочих завода была сторонниками Чёрной сотни, и восстание против Рады подняли именно они. Представители левых партий, разделявшие их антиукраинские взгляды, лишь примкнули к этой массе черносотенцев. Впрочем, когда обстоятельства начали складываться против восставших, черносотенцы побросали оружие и ушли, оставив леваков воевать одних".Но возникает вопрос: можно ли принимать всё это всерьёз?Обратимся к киевской прессе начала 1918 года.В украинской газете "Нова рада" мы можем прочесть о том, что власти УНР действительно обвиняли восставших, среди прочего, и в "черносотенстве". Так, Рада народных министров УНР заявила, что к восставшим большевикам сразу же присоединились "черносотенно-монархические организации города Киева", что среди пленных и убитых противников украинцев есть "большевистские агитаторы с Петрограда" и "черносотенные деятели". Самих же восставших украинские власти именовали "черносотенно-большевистскими бандами".Меньшевики высказались мягче, но примерно в том же духе:"Здесь и явно черносотенные элементы, которые при царе давили всякое национальное движение, а теперь готовы кровью рабочих залить движение украинское".Украинская социал-демократическая рабочая партия (УСДРП) 25 января 1918 года опубликовала в своем печатном органе "Робiтнича газета" воззвание к рабочим Киева (примечательно, что оно было написано на русском языке, хотя сама газета была украиноязычной):"Восстание подогревалось и поддерживалось черносотенными элементами; среди большевистских отрядов обнаружено их очень много, даже гораздо больше, чем самих большевиков. (…) К большевизму присосалось так много черносотенных элементов и бывших охранников. Контрреволюция отлично понимает, что в той гражданской войне, которую несут большевики, выиграет только она".Конечно, дыма без огня не бывает, но всё же приверженность идее "единой неделимой России" не является прямым доказательством участия черносотенцев в восстании.До революции в Киеве количество рабочих-черносотенцев было в разы больше, чем рабочих, состоявших в левых партиях.Только киевский Союз русских рабочих во второй половине 1900-х насчитывал по разным данным от 3000 до 6500 членов. Кроме того, рабочие также состояли и в других черносотенных организациях – Союзе русского народа, Союзе Михаила Архангела, "Двуглавом Орле".Что же изменилось в 1917 году?После Февральской революции все черносотенные организации прекратили свое существование. "Арсенал" уже с весны 1917 года становится одним из оплотов РСДРП(б), в остальной части города особым влиянием не пользующейся.Лучше понять произошедшее нам поможет статья рабочего "Арсенала" и при этом сторонника украинского движения Ф. Дорошко "Киевский Арсенал и большевики", опубликованная уже после восстания. Он писал:"Со всех сторон можно услышать, что "Арсенал" – это цитадель киевских большевиков. Вот и я хочу сказать кое-что про этих большевиков.В "Арсенале" работало более трёх тысяч рабочих, из них идейных большевиков было аж 2 (если их можно так назвать), это А. Иванов и Фиалек, да еще и третий был, наиразумнейший и наихитрейший из них, – Косяков, октябрьский большевик (то есть присоединившийся к партии уже после октября 1917 года – Авт.). (…)И вот эти три большевика потянули за собой весь "Арсенал".Как же так получилось, что большинство арсенальцев пошло за тремя людьми? Я думаю, это получилось, потому что, во-первых, эти три добродия наилучшие ораторы из всех арсенальцев, наиболее смелые. (…)Что же до сознательности "большевистской" массы, то это видно из таких примеров: когда к нам приезжало какое начальство, а особенно бывшая царица Мария Фёдоровна, то эти самые теперешние большевики прыгали через станки (…) да забегали вперед, чтобы, как говорил Шевченко, "хоть дулю, хоть полдули, лишь бы в самую рожу" дала та цаца".Хотя бывшие черносотенцы и пошли за большевиками, они, очевидно, не смогли за такой короткий срок перестроиться и полностью отказаться от своих прежних взглядов. Итогом подобного "синтеза" порой становились ситуации, выглядящие достаточно абсурдно.Так, например, во время выборов во Всероссийское Учредительное собрание на избирательных записках встречались такие надписи: "Да здравствует № 12. Большевики. Долой жидов" (12 – номер большевистского избирательного списка в Киевской губернии – Авт.). И это притом, что значительную часть сторонников большевиков в Киеве составляла как раз еврейская беднота!Условный "большевистско-черносотенный" синтез имел место не только на "Арсенале", но и на других киевских предприятиях. В конце 1917 года в популярной газете "Киевская мысль" была опубликована заметка с интригующим названием "Монархисты-большевики":"В последнем заседании Думы гласный Левин (социал-демократ меньшевик) во время речи о требованиях служащих и рабочих электрического предприятия между прочим остановился на одном из вожаков этого выступления – бухгалтере Глобе-Михайленко. (…)- Кто их вожак? Это – Глоба-Михайленко, который не только во время революции, но и в начале революции (так в тексте – Авт.) был самых правых убеждений. (…)По поводу указания, что монархисты и правые превратились в большевиков, интересное заявление делает от имени "внепартийной русской группы" гласный Щеглов:- История с Глобой-Михайленко – явление не единичное. Я знаю, что во многих заводах и фабриках рабочие, бывшие члены Союза русского народа и Союза Архангела Михаила, теперь стоят в рядах большевиков".Сам Василий Шульгин, которого эти самые бывшие черносотенцы за участие в отречении Николая II считали "февралистом" и хотели повесить, также полагал, что большевистско-черносотенный альянс вполне реален.В декабре 1917 года он опубликовал статью под заглавием "Большевики и монархисты", в которых доказывал, что крайне правые и ленинцы имеют много общего, и высказывал предположение, что большевизм может эволюционировать в сторону монархизма:"Мы думаем, что искренние фанатики большевизма весьма легко перейдут на сторону монархии и притом монархии абсолютной, самодержавной.Черта, характерная для большевизма наших дней, состоит в презрении прежде всего к буржуазным взглядам. А что же может быть "буржуазнее", чем парламенты и парламентаризм и все с ними связанное?".Вообще тема связи большевиков и монархистов в конце 1917 года активно обсуждалась в прессе, причем не только киевской. И как будто поводы для этого были.В Петрограде полуподпольно выходила черносотенная газета "Гроза", которая поддержала Октябрьский переворот и доказывала, что "большевики имеют врагов в лице жидовского кагала, предателей и изменников из помещиков, генералов, купцов и чиновников".Один из лидеров Союза русского народа академик А.И. Соболевский на выборах в Учредительное собрание голосовал за большевиков, так как те "уж больно здорово… расправляются с либеральной слякотью".Как пишут историки А.А. Иванов и Д.И. Стогов, "вполне можно допустить, что бывшая инертная социальная база многотысячной чёрной сотни в изменившихся политических условиях действительно могла переориентироваться, как это не покажется на первый взгляд парадоксальным, с крайне-правых на крайне-левых – ведь в социально-экономических доктринах и антибуржуазном пафосе этих двух политически противоположных течений было немало схожего".Симпатии к "арсенальцам" испытывали многие киевляне, в том числе и монархисты, оставшиеся верными своим убеждениям.Анатолий Бинецкий, в то время учащийся киевской Лесной гимназии, вспоминал о настроениях начала 1918 года:"Население города Киева крайне враждебно относилось к украинской власти. Многие лица, далеко не большевистского лагеря, соглашались скорее принять власть большевиков, чем украинцев. Шовинизм и глупость последних бросали в лагерь большевиков даже монархистов.Правда, редкие смельчаки становились открыто на сторону большевиков, но они делали т.н. общественное мнение. (…) Киевские обыватели так думали: "Справиться бы с украинцами, т.к. они для всей России представляют большую опасность, а большевики сами пропадут"Лидер одесского Русского народно-государственного союза Иван Дусинский вспоминал:"По отношению к Украинской Раде позиция союза все время была отрицательной, так как самостийническая политика Рады стояла в прямом противоречии с основной общерусской платформой союза. Поэтому в периоды столкновений между украинцами и большевиками симпатии руководителей союза были определённо на стороне последних".Генерал В.А. Мустафин вспоминал, что в феврале 1918 года пожилой большевик, проводивший обыск в его квартире, сообщил:"Мы, большевики, её сделаем вовсе великой и отобьём охоту у хохлов и других растаскивать её по частям!"Подведём итоги.На наш взгляд, говорить, что в Январском восстании участвовали члены черносотенных дружин, некорректно, так как к этому времени никаких рабочих черносотенных организаций уже не существовало.Но при этом представляется весьма вероятным, что многие бывшие члены киевских монархических союзов действительно примкнули к большевикам, при этом не отказавшись от каких-то элементов своих прежних воззрений.Кроме того, некоторые деятели монархического движения в январе 1918 года также сочувствовали большевикам, считая их меньшим злом, чем либералы-"февралисты" и украинцы.

https://ukraina.ru/20190130/1022513383.html

https://ukraina.ru/20240225/1053504906.html

https://ukraina.ru/20250123/1022374723.html

https://ukraina.ru/20250522/1046400233.html

https://ukraina.ru/20200205/1026574765.html

https://ukraina.ru/20180907/1021060850.html

https://ukraina.ru/20251214/1022078191.html

https://ukraina.ru/20250213/1043431678.html

киев

унр

петроград

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Антон Чемакин

Антон Чемакин

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Антон Чемакин

история, центральная рада, гражданская война, история украины, киев, унр, петроград, тарас шевченко, николай ii, рада, советская власть, большевики, восстание, националисты, 1918 год, антисемитизм