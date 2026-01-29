https://ukraina.ru/20260129/zelenskiy-mozhet-priekhat-v-moskvu---welt-1074954525.html

Зеленский может приехать в Москву - Welt

Владимир Зеленский может согласиться на приглашение приехать в Москву, чтобы продолжить переговоры, таким мнением поделился находящийся в Киеве журналист телеканала Welt Штеффен Шварцкопф

"Есть конструктивные разработки, которые могут устроить обе стороны. Так что в этом плане, несмотря на тяжелые возобновившиеся атаки, [Зеленский] должен cесть за стол переговоров. У украинцев, в конечном итоге больше нет выбора", — признал журналист.Он подчеркнул, что у украинского лидера, вероятнее всего, совсем нет желания ехать в Россию, особенно учитывая нерешенный на переговорах в ОАЭ вопрос о территориях.Накануне помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что если Зеленский готов к встрече с главой российского государства, то может приехать в Москву. "Гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы", — пообещал он.Подробнее - в материале Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу — Ушаков на сайте Украина.ру.

