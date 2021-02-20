Принятые на Украине законы, предусматривающие повышение зарплат учителям, прописаны с ошибками, не обеспечены финансово, сказал заместитель министра финансов страны Роман Ермоличев в интервью, опубликованном на сайте ведомства

Он, в частности, отметил, что в Законе Украины «Об образовании» прописано, что должны поднять уровень минимального должностного оклада до четырех прожиточных минимумов, в другой статье говорится о трех минимальных заработных платах.

«Мы обращали внимание, что цена вопроса — около 400 млрд гривен, а после повышения "минималки" — значительно больше. Есть ли у государства возможность это профинансировать?» — задал риторический вопрос чиновник.

На Украине учителей обманули с повышением зарплат. Еще раз © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

По его словам, зарплата учителя зависит от многих составляющих, в частности, есть должностной оклад и различные виды надбавок, общее количество которых может «набегать» до 40%.

Основная часть зарплаты учителя должна быть окладом, чтобы ни директор заведения, ни управление образования не могли решать, платить надбавку или нет, и молодой учитель будет получать больше, чем сейчас, считает замминистра.

Он напомнил, что помимо учителей на Украине есть и медики, которым в связи с пандемией COVID-19 тоже надо повышать зарплату, а также пенсионеры с небольшой пенсией.