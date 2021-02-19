Евросоюз не сможет продолжать закрывать глаза на действия украинских властей, если они зачистят одну из основных оппозиционных политических сил в стране. Об этом украинский политолог Алексей Якубин сказал в интервью изданию Украина.ру

Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.

«Если [президент Украины Владимир] Зеленский захочет стать изгоем в глазах Европы и провести белоруссизацию Украины, зачистив ОПЗЖ, то как бы ни были лояльно настроены европейские круги по отношению к Зеленскому, я не думаю, что они это поддержат. Это будет слишком явно выглядеть как двойные стандарты, и им придется делать определенные заявления в поддержку оппозиции», — заявил Якубин.

В начале февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащих депутату от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку. Президент объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

Во вторник, 16 февраля, блогеру, лидеру «Партии Шария» Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене и нарушении равноправия граждан. По мнению Службы безопасности Украины (СБУ), он осуществлял противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности страны в информационной сфере.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.