В пятницу, 19 февраля, Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.
«Если [президент Украины Владимир] Зеленский захочет стать изгоем в глазах Европы и провести белоруссизацию Украины, зачистив ОПЗЖ, то как бы ни были лояльно настроены европейские круги по отношению к Зеленскому, я не думаю, что они это поддержат. Это будет слишком явно выглядеть как двойные стандарты, и им придется делать определенные заявления в поддержку оппозиции», — заявил Якубин.
В начале февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащих депутату от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку. Президент объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».
Во вторник, 16 февраля, блогеру, лидеру «Партии Шария» Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене и нарушении равноправия граждан. По мнению Службы безопасности Украины (СБУ), он осуществлял противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности страны в информационной сфере.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.