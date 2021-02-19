Украинские власти ввели санкции против председателя политсовета парламентской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, чтобы довести до логического завершения историю с закрытием трех телеканалов. Об этом директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, рассказал в интервью изданию Украина.ру

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«Санкции означают, что удар наносится по бизнес-потенциалу Виктора Медведчука, поскольку телеканалы вещь затратная и нужны источники финансирования, а это, как правило, бизнес. Понятно, что в этой ситуации пострадают бизнес-интересы в сфере газа и импорта дизельного топлива, что затруднит или сделает невозможным финансирование медийных проектов со стороны Виктора Медведчука», — пояснил Золотарев.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащих депутату от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку. Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.