В пятницу, 19 февраля, Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
«Санкции означают, что удар наносится по бизнес-потенциалу Виктора Медведчука, поскольку телеканалы вещь затратная и нужны источники финансирования, а это, как правило, бизнес. Понятно, что в этой ситуации пострадают бизнес-интересы в сфере газа и импорта дизельного топлива, что затруднит или сделает невозможным финансирование медийных проектов со стороны Виктора Медведчука», — пояснил Золотарев.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащих депутату от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку. Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».
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