Один из результатов независимости Украины состоит в том, что по итогам развала СССР она потеряла Сибирь и Дальний Восток. Об этом рассказал композитор и общественный деятель Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Быстряков: почему Украина молчит

«Когда мне кричат, что мы потеряли Крым и потеряли Донбасс, я говорю: "Ребята, вы в 91 году потеряли Сибирь и Дальний Восток. Вы потеряли огромные территории с огромными запасами. Сидели бы сейчас в полном шоколаде. А что вы сделали?"» — сказал собеседник издания.

Быстряков также отметил, что в 1991 году его поразило, что в течение короткого времени жители Украинской ССР проголосовали сначала все как один за сохранение Союза, а потом все как один за независимость.

«Скорее всего, людей поманили сладким калачом, мол, будет лучше, если мы отделимся. Плюс тогда были очень популярны клише, что мы своим салом кормим москалей. Если разобраться, то у Украины с её мощным экономическим потенциалом действительно были такие перспективы. Но первый президент начал с того, что при нём разобрали флот (Черноморское морское пароходство. — Ред.), а реакции общества не последовало», — рассуждает композитор.

Теперь же, по его словам, государство, по сути, бросило на произвол судьбы своих граждан, нет никаких пособий, зато еще сильнее закручиваются гайки в плане коммунальных услуг и цен на товары.

Полностью интервью можно прочитать здесь.