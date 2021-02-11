Предложение главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян по трудоустройству журналистов оппозиционных украинских телеканалов было продиктовано человеческим отношением к потерявшим работу сотрудникам, сказала поэт и публицист Анна Ревякина на мультимедийной конференции в студии редакции Украина.ру 11 февраля

После того как Зеленский фактически вышвырнул на улицу журналистов «112 Украина», ZIK и NewsOne, главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале предложила работу сотрудникам украинских СМИ, «только что закрытых демократом Зеленским».

«Двигатель заявления Симоньян, как я понимаю, это прежде всего человеческое отношение к тем сотрудникам, которые потеряли работу», — подчеркнула Ревякина.

Зачем Зеленский на самом деле запретил телеканалы Медведчука. Размышления над политической картой Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как известно, предложение Симоньян касается также всех работников российской медиасферы, которым «остохренело работать против своей страны на разных помойках, кто готов работать честно на своё государство и разделяет нашу редакционную политику».

Мультимедийная конференция «Независимая украинская журналистика будет вещать из России?» состоялась 11 февраля в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.

В ней приняли участие исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, поэт и публицист Анна Ревякина, доктор политических наук, блогер Александр Семченко, журналисты Тарас Незалежко и Дмитрий Василец.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.