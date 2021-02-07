На Украине снижается суточное число случаев заболевания COVID-19: за прошедшие сутки его обнаружили у 3370 человек, что на 940 меньше, чем днем ранее. Соответствующие данные 7 февраля были опубликованы на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины

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