«Пусть лечатся печеньками и демократическими ценностями»: Европейцы о борьбе Украины с коронавирусом
«Пусть лечатся печеньками и демократическими ценностями»: Европейцы о борьбе Украины с коронавирусом
© РИА Новости, Петр Задорожный | Перейти в фотобанк
Так, общее число случаев заражения в стране достигло 1 миллиона 244 849.

От осложнений, вызванных заболеванием, за прошедшие сутки умер 81 человек, 2297 человек выздоровели.

Наибольшее число случаев заболевания коронавирусом было зафиксировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в Киеве (197).