На Украине в 90-е годы было порядка 25 млн активных в общественном и экономическом отношении людей, которые рассматривали русский мир и русскую культуру как ценность, но Москва ими не занималась. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

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«Украинское государство можно было легко задушить в 90-е годы. Запад не стал бы помогать ни Кравчуку, ни Кучме, ни кому-либо другому. Российское руководство на это не пошло, потому что оно было родственно тем людям, которые пришли к власти на Украине. Так что российское руководство в определенном смысле внесло вклад в строительство независимой Украины», — считает Безпалько.

Политолог добавил, что сейчас Россия, Венгрия, Румыния и Польша могли бы поделить Украину, оставив для нее какую-нибудь незначительную территорию, но ни одна из стран этого не делает, потому что это сулит для нее определенные издержки.

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