Вместо этого, отметил эксперт, российское руководство простило долги Украине и фактически финансировало Киев путем торговли и предоставления дешевых энергоресурсов.
«Украинское государство можно было легко задушить в 90-е годы. Запад не стал бы помогать ни Кравчуку, ни Кучме, ни кому-либо другому. Российское руководство на это не пошло, потому что оно было родственно тем людям, которые пришли к власти на Украине. Так что российское руководство в определенном смысле внесло вклад в строительство независимой Украины», — считает Безпалько.
Политолог добавил, что сейчас Россия, Венгрия, Румыния и Польша могли бы поделить Украину, оставив для нее какую-нибудь незначительную территорию, но ни одна из стран этого не делает, потому что это сулит для нее определенные издержки.
Полностью интервью можно прочитать здесь.