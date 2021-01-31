По его словам, поглощение Россией белорусской экономики выгодно обеим странам, так как за счет стратегического эффекта даст возможность заработать России и Белоруссии.
«Если Лукашенко согласится на глубокую интеграцию экономики, это не будет выбрасыванием денег на ветер, как в свое время было на Украине, когда Россия на протяжении десятилетий спонсировала прозападную политику украинского руководства. На своих ошибках мы чему-то научились», — сказал Алексей Зубец.
По словам посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева, Россия и Белоруссия готовятся к подписанию соглашения о перевалке белорусских грузов через российские порты. Проект документа подразумевает объемы транзита в 9,8 миллиона тонн в 2021-2023 годах.