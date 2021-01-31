Москва долгое время спонсировала прозападный курс Александра Лукашенко, но сейчас ситуация изменилась. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Власть силовиков. Особенности кадровой политики Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Если Лукашенко согласится на глубокую интеграцию экономики, это не будет выбрасыванием денег на ветер, как в свое время было на Украине, когда Россия на протяжении десятилетий спонсировала прозападную политику украинского руководства. На своих ошибках мы чему-то научились», — сказал Алексей Зубец.

По словам посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева, Россия и Белоруссия готовятся к подписанию соглашения о перевалке белорусских грузов через российские порты. Проект документа подразумевает объемы транзита в 9,8 миллиона тонн в 2021-2023 годах.