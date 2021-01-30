В 2014-15 годах складывалось впечатление, что дни Украины как государства сочтены. Но есть три вещи, которые поддерживают Украину на плаву. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: Лукашенко понял, что с Россией лучше дружить © Youtube / Алексей Зубец

«Вторая история — это так называемый серый сектор. То есть когда у вас половина экономики в тени и не платит налогов, позволяя нормально жить большому количеству людей, — это серьезная поддержка. В-третьих, это большой объем международной помощи. То, что лежит на поверхности, — деньги МВФ, займы Европейского союза. Есть и неявная помощь, о которой мало говорят, — это помощь США на развитие украинской армии», — указал Зубец.

Однако, по его словам, все три потока будут сокращаться: деньги гастарбайтеров будут сокращаться из-за того, что Европа закрыта, Евросоюз не сможет поддерживать в прежнем объеме, так как у ЕС собственные огромные расходы на борьбу с кризисом, а украинское правительство занято борьбой с серой зоной, чтобы собирать больше налогов, в связи с чем процессы бюджетного дефицита будут идти по нарастающей.

Распад Украины может произойти в течение ближайших пяти-семи лет, однако в связи с тем, что сейчас происходит с бюджетом, коллапс украинского государства может оказаться гораздо раньше, заключил собеседник издания.

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