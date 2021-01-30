При этом надо понимать, что в условиях русофобской политики заявить о своих симпатиях к России люди не могут, то есть данные о благоприятном отношении украинцев к России нужно умножать на два, отметил эксперт.
По его словам, на Украине с каждым годом качество жизни падает, медицина в разгромленном состоянии, взять деньги на улучшение социально-политической ситуации неоткуда, и в этих условиях на Украине поднимается спрос на сильного национального лидера, который сможет исправить ситуацию в стране.
«Нужно ломать олигархические и бюрократические кланы, внешнюю зависимость Украины от США и Брюсселя. Это работа для сильной личности», — подчеркнул Зубец.
Отсюда и интерес к человеку, который более или менее эффективно сумел решить все эти проблемы, существовавшие в России в 90-е годы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.