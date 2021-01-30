По данным опросов, которые проводятся на Украине, отношение украинцев к России, хорошее или плохое, делится примерно пополам. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР

По его словам, на Украине с каждым годом качество жизни падает, медицина в разгромленном состоянии, взять деньги на улучшение социально-политической ситуации неоткуда, и в этих условиях на Украине поднимается спрос на сильного национального лидера, который сможет исправить ситуацию в стране.

«Нужно ломать олигархические и бюрократические кланы, внешнюю зависимость Украины от США и Брюсселя. Это работа для сильной личности», — подчеркнул Зубец.

Отсюда и интерес к человеку, который более или менее эффективно сумел решить все эти проблемы, существовавшие в России в 90-е годы, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.