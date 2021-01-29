Накануне президентских выборов в Белоруссии рейтинг Александра Лукашенко достигал 65%, то есть он пользовался поддержкой у двух третей населения страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

После того как белорусские силовики стали применять немотивированное насилие к участникам протестных акций, рейтинг Лукашенко снизился.

«Сейчас, когда протестные акции почти сошли на нет, уровень поддержки стал увеличиваться. Оценки, которые мы имеем, показывают, что его уровень поддержки приближается к тем показателям, которые были на лето прошлого года», — считает собеседник издания.

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Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.