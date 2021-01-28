В палате представителей Конгресса США выступили против продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией на пять лет. Соответствующее заявление 27 января опубликовали на сайте комитета по иностранным делам

Пентагон оценил решение Байдена продлить ракетный договор с РФ © U.S. Navy photo/Public Domain Майкл Маккол из комитета по международным делам и Майк Роджерс из военного комитета Палаты представителей Конгресса США. Они раскритиковали администрацию нового президента США Джо Байдена за решение продлить с Россией ДСНВ на пять лет.

«Вызывает разочарование, что администрация Байдена упускает возможность договориться о более серьезной версии нового ДСНВ, который включал бы нестратегические ядерные вооружения, новые системы вооружений, не охваченные первоначальным договором, и усиленный режим проверок», — уточняется в заявлении.

Также в тексте сказано, что продление соглашения на пять лет в его прежнем варианте лишит США «важнейших рычагов влияния», чтобы вернуть Россию за стол переговоров. Республиканцы призвали Байдена добиться продления договора на более короткий срок, чтобы «получить время для более серьезных переговоров».

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее поддержал продление ДСНВ между Россией и США, назвав это хорошим способом «поддержки ограничений двух крупнейших ядерных арсеналов».