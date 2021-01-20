Экс-участница украинской группы «ВИА Гра», певица Вера Брежнева, которая состоит в браке с продюсером коллектива, композитором Константином Меладзе, призналась, что сама рассказывает мужу о том, где, когда и с кем он ей изменил, написало издание «Бульвар Гордона» 20 января

«Два шара на ниточке»: Бледанс встала грудью за свой бюст © Эвелина Бледанс/Инстаграм

«Причем я узнала об этом именно из газет. И что самое удивительное, мне писали в соцсетях либо "Боже, как жалко, вы были такой прекрасной парой" или "Вот тебе, вот тебе! Он нашел моложе". Я ему прихожу и говорю: "Вот тебе! Ты нашел моложе! Если не знал, то вот так". Он не знал. Теперь знает», — посмеялась Брежнева.

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Вера Брежнева, по паспорту Вера Галушка, родом из Днепродзержинска. Была солисткой «ВИА Гра» с 2003 по 2007 год, после чего начала сольную карьеру.

Замуж за Меладзе вышла в 2015 году, его семья с тремя детьми осталась жить в Киеве. У Брежневой две дочери от предыдущих отношений.