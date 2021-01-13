Украинская партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 13 января заявил руководитель молодежного крыла политсилы Артем Марчевский в эфире «112 Украина»

Вакцина: халяль или харам? © CC0, Pixabay

По его словам, сбор подписей начат в трех городах Донецкой области на подконтрольной Киеву территории — Покровск, Доброполье и Мирноград.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V».

Председатель политсовета партии Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания «Биолек» обратилась в Министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации российской вакцины. Главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, в свою очередь, отметил, что слухи о госрегистрации в стране российской вакцины от COVID-19 не соответствуют действительности, и уточнил, что в стране будут использовать только вакцины, которые успешно прошли третью фазу исследований.