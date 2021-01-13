«Сегодня дан старт сбору подписей обращения к президенту и кабинету министров с требованием в максимально кратчайшие сроки зарегистрировать и запустить производство вакцины. Виктор Медведчук уже договорился обо всем. То есть сугубо бюрократическая история. Но наша власть не хочет, ей это не нужно, она собирается покупать какую-то китайскую вакцину с эффективностью 50%, хотя эффективность вакцины "Спутник V" на уровне 92%, а по некоторым исследованиям, и 96%», — заявил Марчевский.
По его словам, сбор подписей начат в трех городах Донецкой области на подконтрольной Киеву территории — Покровск, Доброполье и Мирноград.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V».
Председатель политсовета партии Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания «Биолек» обратилась в Министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации российской вакцины. Главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, в свою очередь, отметил, что слухи о госрегистрации в стране российской вакцины от COVID-19 не соответствуют действительности, и уточнил, что в стране будут использовать только вакцины, которые успешно прошли третью фазу исследований.