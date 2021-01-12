По его словам, то, что происходит на Украине, в Белоруссии, Центральной Азии, — это наследство предыдущих администраций. Какой будет политика Байдена на постсоветском пространстве, пока неизвестно.
«Попытки раскачать Украину, Белоруссию, Центральную Азию и уменьшить влияние России на постсоветском пространстве требуют ресурсов. Сегодня основные финансовые потоки будут обращены внутрь страны. То есть администрации Байдена потребуется максимальная концентрация ресурсов на решение американских проблем», — рассказал эксперт.
Поэтому тратить серьезные деньги на то, чтобы провоцировать конфликты на постсоветском пространстве, они скорее всего не будут, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Его сторонники призвали объявить Трампу импичмент за разжигание беспорядков.
За время протестов погибло несколько человек: сотрудник полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник, ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.
В связи с беспорядками на Капитолийском холме в Вашингтоне сразу несколько высокопоставленных сотрудника совета национальной безопасности США подали в отставку, так же, как и целый ряд сотрудников Белого дома и администрации, в том числе два министра: глава Минтранса Элейн Чао и глава Министерства образования Бетси ДеВос.
Тем временем действующий президент США Дональд Трамп заявил, что он разгневан учиненным насилием и кошмаром, и участники беспорядков в Вашингтоне должны «заплатить» за нарушение закона.
Тем не менее Twitter навсегда заблокировал аккаунт президента Трампа из-за риска «дальнейшего подстрекательства к насилию».