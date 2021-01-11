Президент Чехии Милош Земан сравнил беспорядки в Конгрессе США с украинским Майданом 2014 года. Он заявил об этом в интервью изданию Blesk 10 января

The New York Times сравнила штурмующих Капитолий с ополченцами Донбасса © РИА Новости Дональда Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов, ворвались в здание Конгресса, из-за чего заседание было сорвано, а в столице США введен комендантский час. Нацгвардия была мобилизована.

«Я не люблю насильственные революции, поэтому мне не нравится Майдан и то все, что, как вы знаете, произошло в Киеве. А теперь у американцев это прямо дома», — сказал Земан.

Он убежден, что вся ответственность за события в Вашингтоне лежит на Трампе, который «отказался признавать поражение и бросил тысячи людей в бой перед Капитолием и в здании Конгресса США». Чешский президент назвал такое поведение «трусостью уходящего политика».

Позднее после событий в Капитолии Трамп сообщил, что 20 января передаст власть победившему на выборах Джо Байдену, хотя и не согласен с результатами выборов, которые 7 января официально утвердил Конгресс.

Ранее украинский юрист и правозащитник Андрей Портнов, комментируя события в США, также заявил, что они точная копия Майдана 2014 года с точки зрения насилия и нарушения Конституции.