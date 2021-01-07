Лицензия вступила в силу с 1 января. Документ разрешает британским судам в исключительных случаях платить ГУП «Крымские морские порты» за услуги портов Ялты, Керчи и Евпатории.
Кроме того, Великобритания отменила запрет на оплату услуг филиала предприятия «Госгидрография» и портовых терминалов «Крымских морских портов».
При этом о планах оплаты услуг портов капитаны судов должны предупреждать британский регулятор, контролирующий соблюдение санкционного режима.
Аналогичное изменение в санкционном режиме Евросоюз сделал в 2017 году.
Британия вышла из ЕС в феврале 2018 года и ввела собственный режим ограничений в отношении полуострова. Генеральная лицензия предполагает возвращение к общеевропейским санкциям по Крыму, введенным в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией.