Минюст США хочет конфисковать еще один объект, который связывают с украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его партнером Геннадием Боголюбовым. Об этом говорится в релизе министерства, передает РИА Новости 31 декабря

Один из крупнейших зашкваров в истории — глава Минюста о деле Суркисов против «Приватбанка» © Facebook, Denis Malyuska

В августе Минюст США уже требовал от суда конфисковать два офисных здания в Далласе (штат Техас) и Луисвилле (штат Кентукки), а теперь к ним присоединили здание в Кливленде (Огайо). При этом прежняя стоимость — $70 миллионов (5,2 миллиарда рублей) — была переоценена на $60 миллионов (4,5 миллиарда рублей) за три здания.

«Сообщники Коломойского Мордехай Корф и Уриэль Лабер создали в Майами сеть организаций… для отмывания и инвестиций украденных средств. Они приобрели недвижимость и деловые предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов», — говорится в сообщении.

В конце 2016 года Кабмин Украины национализировал крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский, а совладельцем Боголюбов. Минфин стал владельцем 100% акций «Приватбанка». Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.

Суд в Киеве в апреле 2019 года признал незаконной национализацию «Приватбанка» и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского, который был основным владельцем «Приватбанка» до его национализации в конце 2016 года. НБУ обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации. Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации «Приватбанка» государством до окончательных выводов Верховного суда.

В мае Верховная Рада Украины приняла закон, который делает невозможным возврат «Приватбанка» Коломойскому.