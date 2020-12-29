Палата представителей Конгресса США снова одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год в размере 740 миллиардов долларов, преодолев вето президента Дональда Трампа, пишет 29 декабря РИА Новости

Трамп наложил вето на одобренный конгрессом оборонный бюджет © REUTERS, Kevin Lamarque

Он предусматривает, в частности, санкции против России из-за проектов газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Кроме того, бюджет предусматривает выделение 635,5 миллиарда долларов на базовые нужды Пентагона, на реализацию программ в области национальной безопасности по линии Министерства энергетики — 26,6 миллиарда, на проведение операций за рубежом — 69 миллиардов.

Ранее проект оборонного бюджета на нынешний финансовый год, который начался в стране 1 октября, был одобрен Конгрессом США. Он набрал необходимое число голосов в обеих палатах. Однако на прошлой неделе Трамп наложил вето на принятый документ. Он отмечал, что от принятия резолюции больше всего выиграет Китай. Президент США также указывал на то, что документ не включает критически важные меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности.