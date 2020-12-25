Белорусский посол объяснил, почему не может добросовестно выполнять свои обязанности
Белорусский посол объяснил, почему не может добросовестно выполнять свои обязанности
© РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк
Кравченко был назначен послом в июле этого года, но уехать в США он не успел. 

Причины смерти не уточняются. 

Кравченко родился в 1971 году. В 2007-2008 годах был советником Посольства Белоруссии в Соединенных Штатах, в 2008-2014 годах являлся временным поверенным в делах Белоруссии в США. 