Назначенный в июле этого года послом Белоруссии в США замглавы МИД Олег Кравченко скоропостижно скончался. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря белорусского Министерства иностранных дел Анатолия Глаза
Кравченко был назначен послом в июле этого года, но уехать в США он не успел.
Причины смерти не уточняются.
Кравченко родился в 1971 году. В 2007-2008 годах был советником Посольства Белоруссии в Соединенных Штатах, в 2008-2014 годах являлся временным поверенным в делах Белоруссии в США.
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