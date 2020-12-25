Назначенный в июле этого года послом Белоруссии в США замглавы МИД Олег Кравченко скоропостижно скончался. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря белорусского Министерства иностранных дел Анатолия Глаза

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