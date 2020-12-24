В Нью-Йорке у медработника после прививки от коронавируса от американской компании Pfizer началась сильная аллергическая реакция. Об этом 23 декабря сообщила газета Newsweek

Абзалов: Если Украина получит вакцину Pfizer, то она достанется только киевлянам © РИА Новости, Александр Натрускин

На прошлой неделе у другой медработницы из штата Аляска зафиксировали сильную аллергическую реакцию на вакцину от коронавируса компании BioNTech/Pfizer.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. В России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech. Помимо этого, на территории страны разрешили препарат разработки компании Moderna. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca также объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.