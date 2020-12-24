По информации издания, сейчас состояние медработника оценивается как стабильное.
На прошлой неделе у другой медработницы из штата Аляска зафиксировали сильную аллергическую реакцию на вакцину от коронавируса компании BioNTech/Pfizer.
К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. В России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech. Помимо этого, на территории страны разрешили препарат разработки компании Moderna. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca также объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.