Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что это Россия, а не Украина препятствовала урегулированию в Донбассе. Он сказал об этом в эфире телеканала «Украина 24» 20 декабря

Донбасс, Украина и СНГ: о чем рассказал Путин на большой пресс-конференции © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Кравчук в свою очередь подчеркнул, что Россия и ЛДНР якобы находили причины для того, чтобы не выполнять договоренности. По его словам, они связывали это с решением политических вопросов, в частности, обещали рассмотрение после отмены закона о местных выборах.

«Украина давала предложения, как и когда это можно сделать, но повторю: именно Россия связывала любые вопросы обмена удерживаемыми лицами, экономические вопросы, гуманитарные с политическими вопросами, которые никакой привязки там совсем не имеют», — заявил политик.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором».

Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.