Певица украинского происхождения Любовь Успенская призналась в истинной причине конфликта с дочерью Татьяной Плаксиной, сообщила «Комсомольская правда» 3 декабря

«Неуклюже»: Успенская опозорилась перед поклонниками © Любовь Успенская/Инстаграм

«Дочка попробовала огромную дозу наркотиков у перуанских шаманов. Разумеется, крыша у нее съехала. Теперь она не хочет со мной общаться. Не хочет видеть и слышать меня», — заявила певица.

Ранее со СМИ общалась Плаксина, которая утверждала, что мать на нее «токсически воздействовала», говоря, что ненавидит дочь и прикончит ее. По словам звездной наследницы, не обходилось и без рукоприкладства.

С момента, как наследница звездной матери улетела жить в США, прошло уже более полугода. Именно столько женщины не виделись, и пока ни одна из них не готова сделать шаг навстречу.