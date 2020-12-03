Украинские власти создали ситуацию «гражданской войны» в Закарпатье. Об этом говорится в совместном заявлении депутатов Европарламента от венгерских партий «Фидес» и KDNP (Христианско-демократическая народная партия), передает РИА Новости в четверг, 3 декабря

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об обысках у функционеров благотворительного фонда в Закарпатской области из-за возможного вмешательства во внутренние дела страны и обнаружила у них агитационные материалы за «Большую Венгрию».

Также украинские СМИ сообщали об обысках у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича.

Посла Украины в Венгрии Любовь Непоп вызвали в МИД Венгрии для выражения протеста.

«В Закарпатье украинская власть создала ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооруженной силы украинскими властями против лидеров и организаций венгерской общины в Закарпатье», — говорится в заявлении.

Свой мир. Удалась ли венграм Закарпатья «электоральная революция» против Киева © segodnya.ua

«В ассоциированной стране Европейского союза, которая неоднократно заявляла о своем намерении интегрироваться в Европейский союз и НАТО, такие случаи недопустимы, поэтому мы призываем Европейский парламент внести это беспрецедентное нарушение в повестку дня декабрьского пленарного заседания», — указано в заявлении.

Отношения Украины и Венгрии существенно ухудшились после того, как осенью 2017 года бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык. Против принятия закона выступили Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.