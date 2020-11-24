Анастасия Покрищук, героиня украинской телепрограммы «От пацанки до барышни», известная непропорциональными скулами, возмутилась тем, что в Турции к украинкам относятся как к женщинам легкого поведения. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram 23 ноября

Украинская травести-дива снова эпатировала фанатов - фото © Instagram, monritta

«Хватит приезжать в Турцию и еб…ся даром! Они (турки — ред.) сами говорят, вот украинские женщины такие хорошие, еб…ся просто так, любят секс, а турчанки нет, им много денег подавай. Позорите нацию!» — возмутилась поведением землячек Покрищук.

К слову, в одном из последних постов в соцсети блогер выложила видео, на котором она в Турции разгуливает в очень коротких шортах и топе, больше напоминающем бюстгальтер.

Анастасия Покрищук — уроженка Киева, сейчас ей 31 год. Долгое время девушка работала продавцом, а в 26 лет начала менять внешность. Сначала увеличила губы, потом грудь (эта операция обошлась ей в 3,3 тыс. евро).

Самым знаменитым ее преображением стали непропорциональные скулы. Общее число хирургических вмешательств девушка не раскрывает, но именно благодаря им она превратилась в известного блогера. Сейчас на страницу Покрищук в Instagram подписано 230 тысяч человек.