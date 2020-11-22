Задержания проходили в районе метро «Каменная горка».
Сообщается, что более 100 человек пытались скрыться в торговом центре, но туда ворвались силовики.
Всего за время акций 22 ноября, по данным правоохранителей, были задержаны более 80 человек: большинство — в Минске, еще несколько человек — в Боровлянах, Заславле и Новополоцке.
Ранее стало известно, что в Минске правоохранители применяют спецсредства для разгона протестов.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.