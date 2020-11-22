В Минске на очередной акции протеста задержали более десятка протестующих, которые пытались скрыться в торговом центре. Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщило издание Lenta.ru.

Задержания проходили в районе метро «Каменная горка».

Сообщается, что более 100 человек пытались скрыться в торговом центре, но туда ворвались силовики.

Под черным флагом. Кто стал острием протестов в Белоруссии?

Ранее стало известно, что в Минске правоохранители применяют спецсредства для разгона протестов.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.