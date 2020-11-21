Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу заявил, что трёхстороннее заявление по Карабаху ставит точку в многолетнем противостоянии. Об этом сообщает РИА Новости 21 ноября

«Спустя 44 дня после вооруженного противостояния, боевых операций подписан документ. Я считаю этот документ очень важным, по важности он ставит точку в многолетнем противостоянии», — цитирует агентство Алиева.

Русский Дед. Как уроженец Проскурова создавал Армию обороны Нагорного Карабаха © armenophile.com

«Президенту Владимиру Владимировичу Путину выражаю благодарность в подготовке и принятии этого важного документа», — добавил Алиев.

Лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

В заявлении отмечается, что Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.