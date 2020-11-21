Репутации нынешней украинской власти нанесен серьезный ущерб, сказал политолог Кирилл Молчанов в интервью Украина.ру 20 ноября

Ранее экс-министр финансов Игорь Уманский рассказал о схемах воровства денег и «крышевания» на «Большой стройке» при режиме президента Владимира Зеленского.

«Уманский пустил в общество нарратив о том, что если при Порошенко воровали на армии, то при Зеленском воруют на коронавирусном фонде и строительстве дорог», — рассказал эксперт.

Он отметил, что это первый коррупционный скандал команды Зеленского, который будет иметь долгоиграющие последствия, и его нельзя недооценивать.

Мина под Зеленского: экс-министр финансов вскрывает коррупционные схемы в президентской программе © скриншот видео "5 канал" Интервью Кирилла Молчанова можно прочитать на нашем сайте.

Напомним, Зеленский пришел к власти в том числе на антикоррупционных лозунгах.

В его предвыборной риторике звучали обещания отправить за решетку высокопоставленных коррупционеров режима Порошенко, однако до сих пор они не выполнены.