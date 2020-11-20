Одесский сатирик Михаил Жванецкий нажил солидное состояние, которое исчисляется сотнями миллионов рублей, а завещания при этом не оставил. Кому достанется наследство, сообщил «Домашний очаг» 19 ноября

СМИ предположили, кому достанется многомиллионное состояние одинокого Виктюка © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

При этом у артиста было 2 жены. В первый раз Жванецкий женился сразу после института на Ларисе Кулик, но детей у пары не было. Второй брак сатирик заключил много лет спустя с Натальей Суворовой, в союзе с которой у артиста появился сын Михаил, сейчас ему 32 года.

По информации СМИ, именно ему достанется все нажитое звездным отцом, хотя журналисты не исключают и того факта, что Михаилу придется делиться наследством, так как известно, что у сатирика было еще 5 детей вне брака.

Сатирик Михаил Жванецкий умер в начале ноября на 87-м году жизни.