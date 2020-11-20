По дынным СМИ, состояние Жванецкого оценивается в 200 миллионов рублей. Артист владел квартирой в Москве, Одессе и еще одной — в США. Кроме того, у сатирика был дом в Подмосковье и банковские счета. По информации журналистов, завещание Жванецкий не оставил.
При этом у артиста было 2 жены. В первый раз Жванецкий женился сразу после института на Ларисе Кулик, но детей у пары не было. Второй брак сатирик заключил много лет спустя с Натальей Суворовой, в союзе с которой у артиста появился сын Михаил, сейчас ему 32 года.
По информации СМИ, именно ему достанется все нажитое звездным отцом, хотя журналисты не исключают и того факта, что Михаилу придется делиться наследством, так как известно, что у сатирика было еще 5 детей вне брака.
Сатирик Михаил Жванецкий умер в начале ноября на 87-м году жизни.