«Изучение английского языка личным составом является неотъемлемой составляющей внедрения в Вооруженных силах Украины новой военной культуры, основанной на евроатлантических ценностях и принципах», — объясняют в ведомстве.
Предполагается, что для каждой военной должности будет составлен каталог с перечнем необходимо для военнослужащего базового образования и уровня знания английского. Для тех сержантов и офицеров, которые не владеют иностранным языком, будут организованы курсы.
Отмечается, что разработку учебных материалов и методик соответствующих занятий взяли на себя Соединенные Штаты.
Ранее в этом году власти Украины утвердили новые воинские звания. Так, в украинской армии больше нет привычных прапорщиков и старших прапорщиков, которых заменили мастер-сержанты и главный мастер-сержант.