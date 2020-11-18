Вооруженные силы Украины продолжают переходить на стандарты Североатлантического альянса. С целью еще больше соответствовать западным образцам, военнослужащих Вооруженных сил страны заставят учить английский язык. Соответствующий документ обнародован на сайте украинского Министерства обороны 18 ноября

Американские морпехи объявились в Донбассе © РИА Новости, Алексей Олисько | Перейти в фотобанк

Предполагается, что для каждой военной должности будет составлен каталог с перечнем необходимо для военнослужащего базового образования и уровня знания английского. Для тех сержантов и офицеров, которые не владеют иностранным языком, будут организованы курсы.

Отмечается, что разработку учебных материалов и методик соответствующих занятий взяли на себя Соединенные Штаты.

Ранее в этом году власти Украины утвердили новые воинские звания. Так, в украинской армии больше нет привычных прапорщиков и старших прапорщиков, которых заменили мастер-сержанты и главный мастер-сержант.