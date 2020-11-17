«Формула «всех на всех» прописана в Комплексе мер, а Украина пока не подтвердила, что готова ее реализовывать. Ведь если они выходят из Минских соглашений, то о каких обменах может идти речь?» — отметил Пушилин.
Из-за нежелания Украины следовать договоренностям статус пленных неясен, и непонятно, по какой процедуре можно провести обмен, добавил он.
Глава ДНР также отметил, что по сути еще не закончен предыдущий этап обмена. С Украиной имелась договоренность о процессуальной очистке освобождаемых из плена граждан, но, по его словам, она не во всех случаях была соблюдена.
Некоторых освобожденных на Украине вновь объявили в розыск и предъявили им обвинения, некоторых успели вторично задержать, рассказал Пушилин.
При этом ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал подготовку к обмену пленными в Донбассе по формуле «100 на 100», а представитель Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что окончательный обмен по принципу «всех на всех» планируется завершить не позднее 15 декабря.
Полностью интервью можно прочитать здесь.