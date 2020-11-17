Глава ДНР Денис Пушилин предположил, что из-за демонстрации Украиной отсутствия приверженности Минским соглашениям и уклонения от прямого диалога с республиками Донбасса обмен пленными вряд ли состоится в ближайшее время. Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру

«Формула «всех на всех» прописана в Комплексе мер, а Украина пока не подтвердила, что готова ее реализовывать. Ведь если они выходят из Минских соглашений, то о каких обменах может идти речь?» — отметил Пушилин.

Украина хочет завершить обмен пленными до конца года - Кравчук © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Глава ДНР также отметил, что по сути еще не закончен предыдущий этап обмена. С Украиной имелась договоренность о процессуальной очистке освобождаемых из плена граждан, но, по его словам, она не во всех случаях была соблюдена.

Некоторых освобожденных на Украине вновь объявили в розыск и предъявили им обвинения, некоторых успели вторично задержать, рассказал Пушилин.

При этом ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал подготовку к обмену пленными в Донбассе по формуле «100 на 100», а представитель Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что окончательный обмен по принципу «всех на всех» планируется завершить не позднее 15 декабря.

Полностью интервью можно прочитать здесь.