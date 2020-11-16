Глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду заявила о своей победе на выборах президента Молдавии. Об этом 16 ноября сообщает РИА Новости

В Молдавии стартовал второй тур выборов президента © CC0, Pixabay

Санду уже поздравили с победой ее бывшие оппоненты: председатель «Нашей партии» Ренато Усатый и лидер партии «Платформа "Достоинство и правда"» Андрей Нэстасе, а также бывший спикер парламента, глава партии Pro Moldova Андриан Канду. Он назвал ее победу важным шагом для перезагрузки государства.

Ранее ЦИК Молдавии сообщил, что Санду одержала победу на выборах по итогам подсчета голосов внутри страны. За нее проголосовали 56,28% избирателей в Молдавии. Ее соперник, действующий президент страны Игорь Додон, набрал 43,72% голосов.