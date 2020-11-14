Певице Алле Пугачевой 71 год, но никто не будет спорить, выглядит она намного моложе. В чем секрет, рассказала пластический хирург Анастасия Борисенко, которая работает со звездами, написало издание «Дни.ру» 12 ноября

По словам специалиста, Пугачева — пример грамотного подхода к хирургии и омолаживающим процедурам, но в этом не только ее личная заслуга, к этому располагает и генетика артистки.

«У нее хорошая проекция подбородка. За счет этого у нее стабильные результаты после подтяжки. Понятно, что природные данные поддерживаются и хорошим косметологом, и хирургом, которые знают меру. Можно увидеть, что бровь приподнята на оптимальную высоту, и глаза хорошо прооперированы», — рассказала хирург.

«Это ж надо себя так изуродовать»: внешность Пугачевой обескуражила фанатов © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Прокомментировала врач и другие особенности примадонны. Так, из-за значительных и многократных колебаний веса певицы овал ее лица потерял индивидуальные очертания, «появились брыли, носогубные складки, морщинки на шее».

По мнению Борисенко, артистка сделала подтяжку лица, блефаропластику (подтяжку кожи век) и платизмопластику (подтяжку избыточной кожи на шее).

Несмотря на восторженные отзывы пластических хирургов, поклонники певицы часто негативно высказываются о ее внешнем виде, говоря, что операции только уродуют ее.