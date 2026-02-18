https://ukraina.ru/20260218/kleschi-szhimayutsya-rossiyskie-voyska-okhvatyvayut-krasnyy-liman-s-flangov-1075793158.html

"Клещи" сжимаются: российские войска охватывают Красный Лиман с флангов

"Клещи" сжимаются: российские войска охватывают Красный Лиман с флангов

18.02.2026

На Краснолиманском участке Славянского направления продолжаются активные боевые действия. Российские подразделения наращивают темпы наступления, создавая угрозу охвата противника с флангов. Об этом 18 февраля сообщает Телеграм-канал "Дневник Десантника"

ВС РФ прорываются в сторону железнодорожной платформы Святогорск (населенный пункт Сосновое) — крупного транспортного узла, контроль над которым позволит серьезно осложнить логистику противника. Одновременно идут бои в районе Яровой и на северной окраине Дробышево. Противник предпринимает отчаянные попытки заскакивать малыми группами в сторону Новоселовки, но успеха не имеет.На юго-восточной окраине Дробышево продолжаются активные боестолкновения. Линия боевого соприкосновения остается нестабильной, однако закрепление российских войск в этом районе возможно в ближайшей перспективе.Продолжается зачистка так называемых "карманов" и выравнивание фронта севернее и северо-восточнее Красного Лимана. Российские подразделения усиливают общее фланговое давление на противника с этого участка, что вынуждает ВСУ растягивать резервы.Улучшено положение ВС РФ в лесном массиве западнее населенного пункта Диброва. Одновременно усилено наступление от Дибровы на северо-запад, за пределы городской черты — фактически в обход города, формируя "клещи", которые могут привести к окружению группировки противника.Для сдерживания российского наступления украинское командование перебрасывает пехоту из Брусовки, Старого Каравана, а также ведет интенсивные артиллерийские обстрелы из Райгородка, Николаевки и Маяки. Вдоль реки Северский Донец идет массированный обмен артиллерийскими ударами.Под прикрытием российской артиллерии ведется продвижение к окраинам Старого Каравана, где формируется новая линия соприкосновения. Ситуация для ВСУ на данном направлении продолжает ухудшаться под давлением российских войск.О других новостях с фронта — в публикации Шадаев пообещал сохранить доступ к Telegram для военнослужащих. Новости к этому часу.

красный лиман

