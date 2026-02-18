"Клещи" сжимаются: российские войска охватывают Красный Лиман с флангов - 18.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260218/kleschi-szhimayutsya-rossiyskie-voyska-okhvatyvayut-krasnyy-liman-s-flangov-1075793158.html
"Клещи" сжимаются: российские войска охватывают Красный Лиман с флангов
"Клещи" сжимаются: российские войска охватывают Красный Лиман с флангов - 18.02.2026 Украина.ру
"Клещи" сжимаются: российские войска охватывают Красный Лиман с флангов
На Краснолиманском участке Славянского направления продолжаются активные боевые действия. Российские подразделения наращивают темпы наступления, создавая угрозу охвата противника с флангов. Об этом 18 февраля сообщает Телеграм-канал "Дневник Десантника"
2026-02-18T17:57
2026-02-18T17:57
сво
спецоперация
новости сво сейчас
новости сво россия
прогнозы сво
новости сво
когда закончится сво: прогнозы
сводка сво
россия
святогорск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/09/1075403504_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b2bb6ef885fd9c33307769ab62c4420a.jpg
ВС РФ прорываются в сторону железнодорожной платформы Святогорск (населенный пункт Сосновое) — крупного транспортного узла, контроль над которым позволит серьезно осложнить логистику противника. Одновременно идут бои в районе Яровой и на северной окраине Дробышево. Противник предпринимает отчаянные попытки заскакивать малыми группами в сторону Новоселовки, но успеха не имеет.На юго-восточной окраине Дробышево продолжаются активные боестолкновения. Линия боевого соприкосновения остается нестабильной, однако закрепление российских войск в этом районе возможно в ближайшей перспективе.Продолжается зачистка так называемых "карманов" и выравнивание фронта севернее и северо-восточнее Красного Лимана. Российские подразделения усиливают общее фланговое давление на противника с этого участка, что вынуждает ВСУ растягивать резервы.Улучшено положение ВС РФ в лесном массиве западнее населенного пункта Диброва. Одновременно усилено наступление от Дибровы на северо-запад, за пределы городской черты — фактически в обход города, формируя "клещи", которые могут привести к окружению группировки противника.Для сдерживания российского наступления украинское командование перебрасывает пехоту из Брусовки, Старого Каравана, а также ведет интенсивные артиллерийские обстрелы из Райгородка, Николаевки и Маяки. Вдоль реки Северский Донец идет массированный обмен артиллерийскими ударами.Под прикрытием российской артиллерии ведется продвижение к окраинам Старого Каравана, где формируется новая линия соприкосновения. Ситуация для ВСУ на данном направлении продолжает ухудшаться под давлением российских войск.О других новостях с фронта — в публикации Шадаев пообещал сохранить доступ к Telegram для военнослужащих. Новости к этому часу.
россия
святогорск
красный лиман
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/09/1075403504_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7843ca723dc48575d7ae82d64f226400.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, когда закончится сво: прогнозы, сводка сво, россия, святогорск, красный лиман, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО, когда закончится СВО: прогнозы, сводка СВО, Россия, Святогорск, Красный Лиман, Вооруженные силы Украины

"Клещи" сжимаются: российские войска охватывают Красный Лиман с флангов

17:57 18.02.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 спецназа "Ахмат" на Сумском направлении
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 спецназа Ахмат на Сумском направлении - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
На Краснолиманском участке Славянского направления продолжаются активные боевые действия. Российские подразделения наращивают темпы наступления, создавая угрозу охвата противника с флангов. Об этом 18 февраля сообщает Телеграм-канал "Дневник Десантника"
ВС РФ прорываются в сторону железнодорожной платформы Святогорск (населенный пункт Сосновое) — крупного транспортного узла, контроль над которым позволит серьезно осложнить логистику противника.
Одновременно идут бои в районе Яровой и на северной окраине Дробышево. Противник предпринимает отчаянные попытки заскакивать малыми группами в сторону Новоселовки, но успеха не имеет.
На юго-восточной окраине Дробышево продолжаются активные боестолкновения. Линия боевого соприкосновения остается нестабильной, однако закрепление российских войск в этом районе возможно в ближайшей перспективе.
Продолжается зачистка так называемых "карманов" и выравнивание фронта севернее и северо-восточнее Красного Лимана. Российские подразделения усиливают общее фланговое давление на противника с этого участка, что вынуждает ВСУ растягивать резервы.
Улучшено положение ВС РФ в лесном массиве западнее населенного пункта Диброва. Одновременно усилено наступление от Дибровы на северо-запад, за пределы городской черты — фактически в обход города, формируя "клещи", которые могут привести к окружению группировки противника.
Для сдерживания российского наступления украинское командование перебрасывает пехоту из Брусовки, Старого Каравана, а также ведет интенсивные артиллерийские обстрелы из Райгородка, Николаевки и Маяки. Вдоль реки Северский Донец идет массированный обмен артиллерийскими ударами.
Под прикрытием российской артиллерии ведется продвижение к окраинам Старого Каравана, где формируется новая линия соприкосновения. Ситуация для ВСУ на данном направлении продолжает ухудшаться под давлением российских войск.
О других новостях с фронта — в публикации Шадаев пообещал сохранить доступ к Telegram для военнослужащих. Новости к этому часу.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВОкогда закончится СВО: прогнозысводка СВОРоссияСвятогорскКрасный ЛиманВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:18Беспощадный, но не бессмысленный. Бунт Карни против самоуправства Трампа
18:11Запорожская АЭС получила от Ростехнадзора 10-летнюю лицензию на эксплуатацию
18:07Военный эксперт Николай Сорокин: ВСУ так и не отбили Терноватое, поэтому им придется отступать до Днепра
18:05Режим Зеленского грозит Паралимпиаде бойкотом
17:59Судьи МУС попали под каток американской финансовой системы
17:57"Клещи" сжимаются: российские войска охватывают Красный Лиман с флангов
17:51Глава офиса Зеленского анонсировал новый раунд переговоров в ближайшее время. Новости к этому часу
17:33Шадаев пообещал сохранить доступ к Telegram для военнослужащих. Новости к этому часу
17:27Будет ли большая европейская война? Почему США в ней заинтересованы, Европа готовится, а Россия не хочет
17:23Оружие заканчивается: Европа и США не знают, чем накачивать Украину
17:23Залужный начал электоральную войну с Зеленским и обвинил его в срыве контрнаступления-2023
17:16Итоги 18.02.26: переговоры в Женеве, взрывы в ТЦК и санкции против Лукашенко
17:16Залужный заговорил — и у Зеленского кончилось алиби
17:14Живот Орбана, встреча с Путиным, перемирие на месяцы. Куда несет Зеленского
17:04"Репарации за советскую оккупацию". Сколько задолжала Польша России
16:40Украинская сторона подтверждает продолжение переговоров
16:21Реальные боевые изделия, а не муляжи. Секреты обучения минному делу на русском фронте
16:00МИД Украины призвал к санкционной атаке на президента Белоруссии
16:00София Русова: 170 лет со дня рождения "украинской Монтессори"
15:51США обсуждает проекты с РФ, Венгрия прекратила поставки топлива на Украину. Новости к этому часу
Лента новостейМолния