Залужный начал электоральную войну с Зеленским и обвинил его в срыве контрнаступления-2023

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный дал самое громкое и самое скандальное свое интервью - в отличие от унылых тезисов о реформе образования на Украине или пиар-книжек в стиле "Моя борьба", которыми он баловался раньше.

Залужный прямо обвинил Владимира Зеленского и бывшего главу ОП Андрея Ермака в провале контрнаступления 2023 года. Еще немного и прозвучат намеки на то, что "Зеленский- агент Кремля". Впервые после своей отставки и эвакуации в Лондон "железный генерал" рассказал о личных конфликтах с главой киевского режима, раскрыв в интервью британскому Associated Press все детали разногласий с главкомом Украины, которые начались почти сразу после начала войны и достигли пика во время обысков СБУ в 2022 году.По словам экс-главкома ВСУ, с начала войны они с президентом Зеленским постоянно спорили, как лучше оборонять страну, а затем в середине сентября 2022 года к нему с обысками по надуманному предлогу ворвались представители СБУ. Он рассказывает, что десятки силовиков пришли в его офис после совещания у Зеленского, когда там находились более десятка британских офицеров. Сотрудники спецслужбы не сказали, что именно ищут, а "железный генерал" помешал им просматривать документы и компьютеры и сразу набрал тогдашнего главу ОП: "Я сказал Ермаку, что отражу эту атаку, потому что знаю, как воевать". Явно, бывший глава ОП сейчас икнул и подавился паляницей. Наверняка в запасе у "Валеры-сапога" (так за глаза называют генерала) есть еще масса компромата на бывшего главменеджера, который никак не желает расставаться с влиянием и властью.Затем Залужный переговорил с тогдашним руководителем СБУ Василием Малюком*, а тот сказал, что ничего не знает о рейде и пообещал разобраться. Позже он "разобрался" и сообщил, что СБУ получила ордер на обыск стриптиз-клуба, который находился по этому адресу еще до войны. Залужный же считает, что это было надуманным предлогом, а не ошибкой. Хотя руководитель армии, разместивший свой боевой штаб в стриптиз-баре- это забавно, cогласитесь?Но самое большое откровение в интервью Залужного - это не его препирательства с Зеленским и Ермаком по поводу способов ведения войны. Глава украинской дипломатии в Лондоне прямо обвинил Зеленского и его команду в поражении ВСУ и срыве контранступления в 2023-м. Залужный утверждает, что разработанный им при содействии партнеров по НАТО план провалился, потому что Зеленский и другие официальные лица не выделили необходимые ресурсы. То есть, проигнорировали натовскую стратегию и советы руководства Альянса, куда так якобы стремится Украина. Кидок НАТО - это уже серьезно, это даже не обыски штаба Залужного, а пренебрежение к рекомендациям главных бенефициаров войны c Россией.Первоначальный план заключался в том, чтобы сосредоточить достаточно сил в "едином кулаке" для отвоевания частично оккупированного Запорожья - региона, где расположена важная атомная электростанция (ЗАЭС), а затем продвинуться на юг к Азовскому морю.По большому счету, экс-главком ВСУ свалил все вину за провал контрнаступления и военные успехи России на поле боя на "Голобородько". Причем момент выбрал "удачный" - сразу после завершения переговоров Киева и Москвы в Женеве, где присутствовали и внезапно нагрянувшие британские кураторы. Очевидно, они и дали своему ставленнику Залужному отмашку на разоблачения военных провалов Банковой."Есть такой старый анекдот. Юнга спрашивает бывалого "морского волка": "Я знаю, что черная метка - это смерть. А вот мне пришла голубая метка. Что это значит?". - "Поверь - тоже ничего хорошего!". Сегодняшнее интервью Валерия Залужного в АР - это, по сути, "голубая метка", присланная Западом Зеленскому", - прокомментировал откровения "железного генерала" украинский политолог Константин Бондаренко.А депутат Алексей Гончаренко* рассказал, что интервью Залужного было записано еще до Мюнхенской конференции, но Офис президента пытался убедить дипломата отказаться от своих слов. Залужный отсрочил интервью, зато Зеленский в своем выступлении на полях Мюнхена "отшлепал" экс-главкома ВСУ и рассказал, что отправил в 2023-м году Залужного к председателю Объединённого комитета начальников штабов США генералу Милли, чтобы выпросить оружие и поддержку. Но оружие не дали, а наоборот, приказали рыть траншеи. А потому Залужный все провалил. Возмущенный порохобот Гончаренко уверяет, что "Зеленский соврамши" и Залужный к Милли не ездил. Но теперь "железный генерал" поквитался с главой киевского режима и показал, что готов не просто разоблачать военные провалы ОП, но и сразиться с "Голобородько" на электоральном фронте- ведь судя по всему, выборы на Украине все ближе, и британцы полны решимости заменить "зеленую марионетку" на "железного генерала", рассчитывая, что тот продолжит войну с Россией уже без оглядки на приказы Зеленского и угрозы СБУ.Со стороны Банковой и Зеленского пока никакой реакции на интервью Залужного не поступало. Явно там огорошены выплеснутым компроматом и позицией Лондона, так что надо полагать, что глава киевского режима скоро начнет названивать Трампу и соглашаться на все его условия. Разумеется, в обмен на личную безопасность.*- внесен в список террористов и экстремистовПодробнее об откровениях Зеленского - в статье Павла Котова "Живот Орбана, встреча с Путиным, перемирие на месяцы. Куда несет Зеленского"

Елена Кирюшкина

