https://ukraina.ru/20260218/sofiya-rusova-170-let-so-dnya-rozhdeniya-ukrainskoy-montessori--1075729876.html

София Русова: 170 лет со дня рождения "украинской Монтессори"

18 февраля 1856 года в шведско-французской семье генерала Русской императорской армии родилась дочь София, ставшая известным украинским педагогом и одной из создательниц украинского женского движения. В её судьбе отражается история украинофильского движения середины ХІХ – начала ХХ веков, которое затягивало в свой водоворот не только малороссов

2026-02-18T16:00

история

история

история малороссии

санкт-петербург

киев

прага

тарас шевченко

центральная рада

красный крест

украинский язык

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075766585_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_b691143dee5f1862b21a27204237947e.jpg

Отцом Софии был этнический швед Фёдор Линдфорс, а матерью – француженка по происхождению Анна Жерве. Её дед, генерал-лейтенант Александр Жерве, прославился в Бородинской битве и принимал участие во взятии Парижа, позже участвовал в подавлении Польского восстания 1830-31 годов, как и его будущий зять, тогда ещё поручик Линдфорс, получивший медаль за взятие Варшавы.Отец Софии вышел в отставку в конце 1840-х с поста помощника командующего 7-го округа корпуса внутренней стражи, дислоцировавшегося, в том числе, в Черниговской губернии. Он купил имение на 1000 десятин в селе Олешня (ныне Черниговская область), и посвятил свою энергию земледелию. Новый хозяин Олешни выращивал на песках такие урожаи, которым удивлялись соседи-помещики.Линдфорсы говорили на французском, иногда – на русском. К моменту рождения Софии в семье уже было двое детей: 12-летняя Мария и 19-летний Александр, обучавшийся в Пажеском корпусе в Санкт-Петербурге и редко бывавший дома. Своё крестьянское окружение София Русова позже описывала так: "среди малопродуктивной природы жило совершенно тёмное население "малороссиян". В ноябре 1859 года, когда девочке было меньше четырёх лет, умерла её мать. Заботу о младшей сестре и отце взяла на себя Мария Линдфорс.Фёдор Линдфорс приветствовал отмену крепостного права в 1861 году, и даровал своей дворне земельные наделы и древесину для постройки домов. По представлению губернских властей он стал мировым посредником, отвечал за введение в действие уставных грамот (фиксировали отношения помещика с крестьянами), разрешение споров, образование крестьянского самоуправления.Однако вести хозяйство в новых экономических условиях он не смог. В 1866 году он сдал всю оставшуюся землю в аренду, а сам с двумя дочерями переехал в Киев, где снял небольшую квартиру. Именно там София, которая сразу же была принята в третий класс Фундуклеевской гимназии, впервые познакомилась с украинофилами – семьями Старицких и Лысенко.В начале 1871 года Фёдор Линдфорс умер. Оставшись без материальной поддержки, его дочери открыли второй в Киеве детский сад (первый действовал с 1858 года и был предназначен для детей из очень богатых семей). 15-летняя София вместе с сестрой поехала в Санкт-Петербург, где Мария Линдфорс прошла курсы воспитательниц детских садов. Девушки изучали учебники педагогики Песталоцци и Фребеля.Позже София Русова вспоминала, что за разрешением на открытие детского сада ходила именно она:"Когда я подала мою просьбу тогдашнему попечителю школьного округа старому Антоновичу, он с недоверием покачал головой. "Вы сами еще ребенок, – сказал он, улыбаясь и оглядывая мою 15-летнюю фигуру, – кто вам доверит детей". Но своё разрешение всё же дал".Детский сад Софии и Марии Линдфорс начал свою работу 1 сентября 1871 года, и был изначально ориентирован на детей украинофилов, которые в то время концентрировались вокруг тайной организации "Стара Громада". В состав этой организации входил и Александр Русов, преподаватель первой Киевской гимназии. Семья Русовых происходила из Костромской губернии, а сам Александр воспитывался в великорусских традициях. Однако в бытность студентом Киевского университета Русов, впечатлённый лекциями Михаила Драгоманова, подпал под влияние украинофилов.Позже София вспоминала:"Он первый открыл мне красоту украинской народной поэзии, заговорил ко мне на украинском языке, и без долгих речей и разъяснений пробудил во мне ту любовь к нашему народу, которая уже не покидала моего сердца и управляла моим политическими выступлениями, всем моим трудом".Пара обвенчалась в 1874 году, и Александр Русов почти сразу же выехал в Санкт-Петербург, где читал частные лекции и готовился к защите магистерской диссертации. София присоединилась к мужу через несколько месяцев, и благодаря Иосифу Паульсену– специалисту в области начального образования и общественному деятелю шведского происхождения, – получила работу в двух городских школах. Но большую часть своего времени София тратила на деятельность украинской общины.Столичные украинофилы решили издать "Кобзарь" Тараса Шевченко в двух томах, добавив туда малоизвестные тексты. Поручили эту работу супругам Русовым, которые должны были выехать в Прагу – только за границей можно было напечатать неподцензурную книгу. Профессор Фёдор Вовк подготовил рукописи Шевченко, а деньги на издание собрали у состоятельных украинцев.В 1876 году Русовы купили землю и поселились на Черниговщине, в Борзнянском уезде, недалеко от железнодорожной станции Доч. Они занимались собственным хозяйством и просветительской деятельностью. Александр Русов положил начало Черниговской земской статистике, а София оказывала крестьянам фельдшерскую помощь, закончив для этого медицинские курсы. Семья также была среди учредителей Черниговской общественной библиотеки (её наследница носит имя Александра и Софии Русовых).На хуторе Русовых часто жили члены террористической организации "Народная воля", сама София называла его "народовольческой колонией". Начиная с 1881 года София Русова неоднократно арестовывалась и постоянно находилась под полицейским наблюдением. Жила семья в Одессе, Киеве, позже – в Харькове. В этом городе София Русова возглавила "Общество грамотности", благодаря финансовой помощи которого, были изданы произведения Софии Русовой на русском языке, в частности, "Сестра Катерина", "Странник Григорий Саввич Сковорода", "Братства на Юго-Западной Руси".Не все украинские патриоты приветствовали это общество и лично Софию Русову, видя в ее деятельности русификацию украинцев. Однако Русова была убеждена, что русский язык также может служить украинскому народу. На этих же позициях стоял Михаил Драгоманов и его сторонники, но такие взгляды не разделяли Борис Гринченко и Олена Пчилка, называя Софию Русову "москвофилкой".Из Харькова семья вернулась в Чернигов, потом перебралась в Полтаву, откуда в 1902 году отправилась в Санкт-Петербург. Там Русов стал одним из инициаторов съезда всех народов Российской империи, которые требовали автономии. София в 1906 году издала "Український буквар".В 1910 году после смерти старшего сына и длительного путешествия по Европе Русовы оказались в Киеве. Тут София Фёдоровна вернулась к детской педагогике, получив приглашение вести курс дошкольного воспитания во Фребелевском институте. Она вошла в состав редколлегии украиноязычного журнала "Світло", где регулярно публиковала статьи на педагогическую тему – в основном касающиеся необходимости начального образования исключительно на украинском языке. Это же требование она выдвинула в 1913 году на Всероссийском женском съезде.После начала Первой мировой войны Киевский коммерческий институт, где преподавал Александр Русов, эвакуировали в Саратов. София Русова не поехала туда с мужем, который умер в 1915 году. О была избрана в состав Центральной Рады от учительской общественности. Позже один из инициаторов создания УЦР Евгений Чикаленко написал о ней:"Госпожа С. Русова в молодости была русской революционеркой, и только со второй половины своей жизни направила свою чрезвычайную энергию на украинское дело".При гетмане Скоропадском София Русова возглавляла департамент дошкольного и внешкольного образования в министерстве образования, осуществляла активную деятельность по дерусификации школ, организации курсов украиноведения, подготовке украинских школьных учебников и составлению плана и программы единой деятельной (трудовой) школы, которая должна иметь национальный характер.Русова продолжила работу в Министерстве образования при Петлюре, и весной 1919 года вместе с правительством Украинской народной республики (УНР) она оказалась в Каменец-Подольском. Но там Рона руководила комиссией Красного Креста, помогающей украинским пленным в Польше, и стала соучредительницей "Союза украинок".Власти Советской Украины предлагали Софии Русовой работу в Киевском педагогическом институте имени Гринченко, но она эмигрировала сначала в Польшу, а оттуда отправилась в Прагу. В этом городе Русова и провела последующие 20 лет своей жизни – как общественная деятельница (она возглавила "Украинский национальный женский совет") и педагог (преподавала в Украинском высшем педагогическом институте).В 1925 году она написала книгу "Дидактика". Ознакомившись с работами известных педагогов – от чешского просветителя Яна Амоса Коменского до основательницы итальянской педагогики Марии Монтессори, Русова в своей книге так изложила видение воспитания детей:"Современная обновлённая школа должна стать действительно любимым детьми центром, где они живут полной, счастливой жизнью, превращаясь в умных, полезных граждан. Школа становится тем центром, где каждый ученик имеет возможность, имеет свободное время, чтобы не только реагировать на сверхъестественные впечатления, но и заглядывать глубоко в свою собственную душу и творить там свой собственный идеал жизни".В центре её педагогической концепции находится ребенок с его талантами и способностями, а воспитатель должен учитывать особенности детей и создавать условия для их развития.В 1934 году она издала книгу "Наши выдающиеся женщины" о литературном творчестве и общественной деятельности Леси Украинки, Ольги Кобылянской, Наталии Кобринской, Марко Вовчок и т.д.Софию Русову часто называют основательницей украинского женского движения. Это движение было абсолютно безразлично к проблемам женщин, а являлось, по словам самой Русовой, "возможностью широко использовать на весь мир трибуну, с которой я бы могла громко кричать о недоле Украины, показать миру несправедливость, от которой она погибает".София Русова умерла в Праге 5 февраля 1940 года в Праге.До 1991 года культ Русовой лелеяли женские организации украинской диаспоры, позже её труды начали вводить в обращение на Украине. После прихода к власти Виктора Ющенко в 2005 году Министерство образования и науки Украины ввело нагрудный знак "София Русова". Им награждают научных, научно-педагогических и педагогических работников за значительные личные успехи в области дошкольного и внешкольного образования.

санкт-петербург

киев

прага

история, история малороссии, санкт-петербург, киев, прага, тарас шевченко, центральная рада, красный крест, украинский язык, детский сад, образование, революция, гражданская война