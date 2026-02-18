https://ukraina.ru/20260218/rossiyskie-aviabomby-udarili-po-neskolkim-regionam-ukrainy-1075764827.html

Российские авиабомбы ударили по нескольким регионам Украины

Российские авиабомбы ударили по нескольким регионам Украины

Воздушно-космические силы России совершают пуски управляемых авиабомб по целям в оккупированном Запорожье и Харьковской области, передает 18 февраля телеграм-канал Украина.ру

Также российские авиабомбы прилетели по целям в Сумской области.Несколькими часами ранее мы писали, что в течение ночи больше всего сообщений поступало о поражении объектов противника в Николаевской области и о взрывах непосредственно в Николаеве.Кроме того, ВС РФ атаковали цели в Харьковской (Харьков, Лозовая), Сумской (Конотоп), Днепропетровской (Кривой Рог) областях и объекты противника на территории Запорожской области.Подробнее - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.

