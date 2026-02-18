Российские авиабомбы ударили по нескольким регионам Украины - 18.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260218/rossiyskie-aviabomby-udarili-po-neskolkim-regionam-ukrainy-1075764827.html
Российские авиабомбы ударили по нескольким регионам Украины
Российские авиабомбы ударили по нескольким регионам Украины - 18.02.2026 Украина.ру
Российские авиабомбы ударили по нескольким регионам Украины
Воздушно-космические силы России совершают пуски управляемых авиабомб по целям в оккупированном Запорожье и Харьковской области, передает 18 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-18T07:19
2026-02-18T07:19
украина
россия
запорожье
украина.ру
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg
Также российские авиабомбы прилетели по целям в Сумской области.Несколькими часами ранее мы писали, что в течение ночи больше всего сообщений поступало о поражении объектов противника в Николаевской области и о взрывах непосредственно в Николаеве.Кроме того, ВС РФ атаковали цели в Харьковской (Харьков, Лозовая), Сумской (Конотоп), Днепропетровской (Кривой Рог) областях и объекты противника на территории Запорожской области.Подробнее - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
украина
россия
запорожье
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_178:0:1247:802_1920x0_80_0_0_e071e31cf7f1f731e7cc29e96c22327b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, запорожье, украина.ру, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина, Россия, Запорожье, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Российские авиабомбы ударили по нескольким регионам Украины

07:19 18.02.2026
 
© Украина.руГлавное за день - Удары 1
Главное за день - Удары 1 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Воздушно-космические силы России совершают пуски управляемых авиабомб по целям в оккупированном Запорожье и Харьковской области, передает 18 февраля телеграм-канал Украина.ру
Также российские авиабомбы прилетели по целям в Сумской области.
Несколькими часами ранее мы писали, что в течение ночи больше всего сообщений поступало о поражении объектов противника в Николаевской области и о взрывах непосредственно в Николаеве.
Кроме того, ВС РФ атаковали цели в Харьковской (Харьков, Лозовая), Сумской (Конотоп), Днепропетровской (Кривой Рог) областях и объекты противника на территории Запорожской области.
Подробнее - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаРоссияЗапорожьеУкраина.руВооруженные силы УкраиныСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:20Главное за ночь 18 февраля
08:00"Косовский прецедент". Как военные преступники создали своё "государство" на костях сербов
07:43ПВО за ночь уничтожила почти полсотни вражеских дронов над Россией
07:19Российские авиабомбы ударили по нескольким регионам Украины
07:07Замминистра Алмаз Хусаинов: Главный успех для нас — перестать делить регионы России на "новые" и "старые"
06:51Чего ждать от Женевы и причём здесь Иран?
06:30Станислав Крапивник: США бросят европейцев под русские танки, чтобы восстановить империю Запада
06:18Экономика Украины и война: "Дружба" на паузе, презентации вместо жилья и новые бизнесы
06:00Ворвались и закрепились: Алехин раскрыл, как российские штурмовики выбили ВСУ из Покровки
05:45НАТО строит заводы в Румынии и Германии: Кнутов о том, где Украина будет брать ракеты для "Патриотов"
05:39Пустые квартиры - новая валюта войны? Власти Украины добрались до чужого жилья
05:30"А вдруг Россия поскользнется?" Политолог объяснил, зачем Европа хочет затянуть войну на Украине
05:15Польша заблудилась в трёх репарационных соснах
05:15"Когда-нибудь мы попробуем еще": Куликов о том, почему США не скрывают своих планов против России
05:00Освобождение Покровки открывает путь к важной транспортной развязке в Сумской области — Алехин
05:00Как устроена "стена дронов"? Кнутов раскрыл, как ВСУ тестируют систему с британскими лазерами и ИИ
05:00"Трамп в полуокружении": политолог раскрыл, как Украина и ЕС саботируют мирный план США
04:46Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30Дмитрий Куликов: Чтобы выстраивать отношения с Россией, США надо закрыть конфликт на Украине
04:26Гражданина России задержали в Стокгольме по запросу США
Лента новостейМолния