Режим Зеленского грозит Паралимпиаде бойкотом - 18.02.2026
Режим Зеленского грозит Паралимпиаде бойкотом
Режим Зеленского грозит Паралимпиаде бойкотом - 18.02.2026 Украина.ру
Режим Зеленского грозит Паралимпиаде бойкотом
Украина будет бойкотировать зимние Паралимпийские игры из-за допуска российских спортсменов под национальным флагом. Об этом 18 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-02-18T18:05
2026-02-18T18:05
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/17/1050424408_0:324:3064:2048_1920x0_80_0_0_278f0f64be38dc889d81cdc448ad0283.jpg
Вчера Международный параолимпийский комитет допустил к участию в 2026 году на Игры в Милане-Кортине российских и белорусских спортсменов под флагами своих государств. До этого с 2014 года они соревновались "в нейтральном статусе".Министр спорта Матвей Бедный назвал решение о допуске "возмутительным"."Украинские должностные лица не поедут на Паралимпийские игры. Мы также не будем присутствовать на открытии церемонии и не будем посещать другие официальные мероприятия Паралимпиады", — написал Бедный."Ну, так даже лучше. Чище воздух будет. Мероприятие, все же, создавалось для людей с ограниченными возможностями, а не для моральных инвалидов", - констатировал телеграм-канал.Ранее стало известно, что Уволенный "не из-за коррупции" Ермак будет выступать адвокатом украинского спортсмена в МиланеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Песков призвал не доверять утечкам о переговорах. Хроника событий на 13:00 18 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, украина, россия, трамп и зеленский, андрей ермак, дмитрий песков, украина.ру, паралимпиада, инвалиды, спорт, внешняя политика, международная политика
Новости, Украина, Россия, Трамп и Зеленский, Андрей Ермак, Дмитрий Песков, Украина.ру, паралимпиада, инвалиды, спорт, внешняя политика, Международная политика

Режим Зеленского грозит Паралимпиаде бойкотом

18:05 18.02.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПаралимпиада-2020. Плавание. Финалы
Паралимпиада-2020. Плавание. Финалы - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Украина будет бойкотировать зимние Паралимпийские игры из-за допуска российских спортсменов под национальным флагом. Об этом 18 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Вчера Международный параолимпийский комитет допустил к участию в 2026 году на Игры в Милане-Кортине российских и белорусских спортсменов под флагами своих государств. До этого с 2014 года они соревновались "в нейтральном статусе".
Министр спорта Матвей Бедный назвал решение о допуске "возмутительным".
"Украинские должностные лица не поедут на Паралимпийские игры. Мы также не будем присутствовать на открытии церемонии и не будем посещать другие официальные мероприятия Паралимпиады", — написал Бедный.
"Ну, так даже лучше. Чище воздух будет. Мероприятие, все же, создавалось для людей с ограниченными возможностями, а не для моральных инвалидов", - констатировал телеграм-канал.
Ранее стало известно, что Уволенный "не из-за коррупции" Ермак будет выступать адвокатом украинского спортсмена в Милане
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Песков призвал не доверять утечкам о переговорах. Хроника событий на 13:00 18 февраля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
