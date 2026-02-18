https://ukraina.ru/20260218/rezhim-zelenskogo-grozit-paralimpiade-boykotom-1075792457.html
Режим Зеленского грозит Паралимпиаде бойкотом
Украина будет бойкотировать зимние Паралимпийские игры из-за допуска российских спортсменов под национальным флагом. Об этом 18 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Вчера Международный параолимпийский комитет допустил к участию в 2026 году на Игры в Милане-Кортине российских и белорусских спортсменов под флагами своих государств. До этого с 2014 года они соревновались "в нейтральном статусе".Министр спорта Матвей Бедный назвал решение о допуске "возмутительным"."Украинские должностные лица не поедут на Паралимпийские игры. Мы также не будем присутствовать на открытии церемонии и не будем посещать другие официальные мероприятия Паралимпиады", — написал Бедный."Ну, так даже лучше. Чище воздух будет. Мероприятие, все же, создавалось для людей с ограниченными возможностями, а не для моральных инвалидов", - констатировал телеграм-канал.Ранее стало известно, что Уволенный "не из-за коррупции" Ермак будет выступать адвокатом украинского спортсмена в МиланеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Песков призвал не доверять утечкам о переговорах. Хроника событий на 13:00 18 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
