«Два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный в Армению», — цитирует агентство сообщение ведомства.
Также отмечается, что на борту воздушных судов находятся БТР, материальные средства и личный состав миротворческого подразделения.
Как уточнили военные, с 10 ноября самолеты Ил-76 и Ан-124 доставили в Армению более 750 военнослужащих, а также более 110 единиц техники — бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения.
Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.
В целях контроля соблюдения договоренностей сторонами конфликта предусмотрено выставление российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.