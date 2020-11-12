Очередные транспортные самолеты Ил-76 с российскими миротворцами на борту вылетели в Армению, сообщает «Интерфакс» 12 ноября со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ

«Два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный в Армению», — цитирует агентство сообщение ведомства.

К чему приводит шапкозакидательство: уроки Карабахской катастрофы © AP,

Как уточнили военные, с 10 ноября самолеты Ил-76 и Ан-124 доставили в Армению более 750 военнослужащих, а также более 110 единиц техники — бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

В целях контроля соблюдения договоренностей сторонами конфликта предусмотрено выставление российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.