Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Армении у населенного пункта Ерасх, сообщает РИА Новости 9 ноября со ссылкой на Минобороны России

Инцидент произошел в понедельник около 17:30 по московскому времени, когда вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы неподалеку от границы с Азербайджаном.

«Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении», — говорится в сообщении.

Карабахская пауза © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Командование 102-й российской военной базы проводит разбирательство, чтобы установить принадлежность стрелявших по вертолету.

Инцидент произошел на фоне обострения конфликта в Карабахе, где с 27 сентября возобновились активные боевые действия. Армения назвала это нападением на Нагорно-Карабахскую республику (НКР).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение.

В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о полной поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе. При этом Россия, США и Франция призвали стороны прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.

В данный момент события на театре военных действий развиваются неблагоприятно для Карабаха, армию которого теснят по всем направлениям.

Как отмечал политолог Геворг Мирзаян в комментарии изданию Украина.ру, в этом виноват премьер Пашинян, который вместо решительных действий по защите населенной армянами непризнанной республики ограничивается популистской риторикой.