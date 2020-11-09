Боевые действия в зоне карабахского конфликта идут по всей линии соприкосновения, рассказал президент Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян на своей странице в Facebook 9 ноября

«Военные действия по всей линии фронта продолжаются. Армия обороны и ополчение крепко стоит на родной земле и будет бороться с врагом до конца. Наша скоординированная борьба может изменить ситуацию, мы можем вышвырнуть врага из нашего Арцаха, так как исход войны решает крепкая воля народа», — написал Арутюнян.

Чья Шуша? Что общего у ситуации в Нагорном Карабахе и в Донбассе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Министерство обороны Азербайджана 27 сентября начало военную операцию по всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Армения назвала это нападением на Нагорно-Карабахскую республику (НКР).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение.

В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о полной поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Карабахская пауза © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.

В данный момент события на театре военных действий развиваются неблагоприятно для Карабаха, армию которого теснят по всем направлениям.

Как отмечал политолог Геворг Мирзаян в комментарии изданию Украина.ру, в этом виноват премьер Пашинян, который вместо решительных действий по защите населенной армянами непризнанной республики ограничивается популистской риторикой.