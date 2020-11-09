«Военные действия по всей линии фронта продолжаются. Армия обороны и ополчение крепко стоит на родной земле и будет бороться с врагом до конца. Наша скоординированная борьба может изменить ситуацию, мы можем вышвырнуть врага из нашего Арцаха, так как исход войны решает крепкая воля народа», — написал Арутюнян.
Он призвал армянский народ проявить волю и решимость, крепко стоять на своих позициях, что гарантирует положительный результат в военном противостоянии с Азербайджаном.
Министерство обороны Азербайджана 27 сентября начало военную операцию по всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Армения назвала это нападением на Нагорно-Карабахскую республику (НКР).
Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение.
В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о полной поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.
При этом Россия, США и Франция призвали стороны прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.
В данный момент события на театре военных действий развиваются неблагоприятно для Карабаха, армию которого теснят по всем направлениям.
Как отмечал политолог Геворг Мирзаян в комментарии изданию Украина.ру, в этом виноват премьер Пашинян, который вместо решительных действий по защите населенной армянами непризнанной республики ограничивается популистской риторикой.