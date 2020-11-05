«Телеканал "112 Украина" в очередной раз обращается к силовым структурам страны с требованием предпринять превентивные меры, обеспечить безопасность средства массовой информации, дать возможность журналистам спокойно и без опасности угрозы для здоровья выполнять свои обязанности», — отметили сотрудники канала в заявлении.
По данным пресс-службы, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как накануне в полночь пять человек, прибывших на двух автомобилях, детально осматривали периметр вокруг офисного центра, где располагается телеканал. По информации канала, люди, зафиксированные камерами, являются членами праворадикальной организации «Неизвестный патриот».
«Ранее члены этой националистической группировки совершили нападение на журналистку телеканала NewsOne. Среди "разведчиков" камеры видеонаблюдения зафиксировали человека, очень похожего на Сергея Каргородского. Ранее он был стрелком в батальоне ОУН («Организации украинских националистов», запрещена в РФ — ред.), воевал (в Донбассе — ред.), имеет навыки обращения с огнестрельным оружием», — добавили в пресс-службе.
В 2019 году в здание телеканала выстрелили из гранотомета, но никто не понес ответственности. Национальный совет по телевидению и радиовещанию лишил канал цифровой лицензии, а Служба безопасности Украины через суд пыталась арестовать корпоративные права.