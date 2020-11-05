Украинский телеканал «112 Украина» обратился к правоохранителям с просьбой защитить сотрудников от нападения радикалов. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба канала

Телеканал «112 Украина» призвал правоохранителей защитить СМИ во время митинга радикалов © 112.ua

По данным пресс-службы, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как накануне в полночь пять человек, прибывших на двух автомобилях, детально осматривали периметр вокруг офисного центра, где располагается телеканал. По информации канала, люди, зафиксированные камерами, являются членами праворадикальной организации «Неизвестный патриот».

«Ранее члены этой националистической группировки совершили нападение на журналистку телеканала NewsOne. Среди "разведчиков" камеры видеонаблюдения зафиксировали человека, очень похожего на Сергея Каргородского. Ранее он был стрелком в батальоне ОУН («Организации украинских националистов», запрещена в РФ — ред.), воевал (в Донбассе — ред.), имеет навыки обращения с огнестрельным оружием», — добавили в пресс-службе.

В 2019 году в здание телеканала выстрелили из гранотомета, но никто не понес ответственности. Национальный совет по телевидению и радиовещанию лишил канал цифровой лицензии, а Служба безопасности Украины через суд пыталась арестовать корпоративные права.