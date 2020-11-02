Экс-премьер-министр Молдавии Майя Санду полагает, что итоги второго тура выборов главы государства могут быть сфальсифицированы. Об этом кандидат в президенты заявила на брифинге 2 ноября, передает «Интерфакс»

Выборы президента Молдавии: почему в первом туре победила Майя Санду © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

По данным Центризбиркома, после подсчета 99,91% протоколов с избирательных участков экс-премьер, глава PAS Майя Санду набрала 36,12% голосов, а действующий президент страны Игорь Додон — 32,64%.

Второй тур президентских выборов в республике пройдет 15 ноября. Лидер оппозиции считает, что его результаты могут быть подтасованы.

«Такие опасения были перед первым туром, они есть и перед вторым туром. Конечно, у нас есть такое беспокойство. И мы ждем от государственных учреждений, полиции, Антикоррупционной прокуратуры, Национального центра по борьбе с коррупцией принять во внимание те нарушения, о которых мы сообщили 1 ноября», — сказала Майя Санду.

Возможную победу Майи Санду на выборах президента Молдавии не стоит драматизировать. Она прозападный кандидат, но она уже не сможет требовать от Москвы скидок, прикрываясь псевдо-пророссийскостью, считает политолог Богдан Безпалько.