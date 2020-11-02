Первый тур президентских выборов в Молдавии состоялся 1 ноября.
По данным Центризбиркома, после подсчета 99,91% протоколов с избирательных участков экс-премьер, глава PAS Майя Санду набрала 36,12% голосов, а действующий президент страны Игорь Додон — 32,64%.
Второй тур президентских выборов в республике пройдет 15 ноября. Лидер оппозиции считает, что его результаты могут быть подтасованы.
«Такие опасения были перед первым туром, они есть и перед вторым туром. Конечно, у нас есть такое беспокойство. И мы ждем от государственных учреждений, полиции, Антикоррупционной прокуратуры, Национального центра по борьбе с коррупцией принять во внимание те нарушения, о которых мы сообщили 1 ноября», — сказала Майя Санду.
Возможную победу Майи Санду на выборах президента Молдавии не стоит драматизировать. Она прозападный кандидат, но она уже не сможет требовать от Москвы скидок, прикрываясь псевдо-пророссийскостью, считает политолог Богдан Безпалько.