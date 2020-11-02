Ранее в Молдавии подвели предварительные итоги первого тура президентских выборов. Прозападный политик Майя Санду набирает более 36% голосов, действующий глава республики, придерживающийся пророссийского курса Игорь Додон идет вторым с 32,61%. Исход выборов решит второй тур, который состоится 15 ноября.
Эксперт отметил, что Додону в поражении в первом туре нужно винить прежде всего самого себя, поскольку он не смог реализовать срок своего президентства чтобы получить хороший шанс для предвыборной кампании 2020-го года.
«Что касается того, как изменятся отношения между Молдавией и Россией — я думаю, в сторону большего прагматизма. Санду — откровенно прозападный политик. Скажем, требовать или просить скидок на углеводороды будет уже сложнее», — указал Безпалько.
В любом случае Россия имеет полное право предоставлять какие-либо благоприятные условия, так и наоборот, отзывать их обратно, добавил политолог.