Возможную победу Майи Санду на выборах президента Молдавии не стоит драматизировать. Она прозападный кандидат, но она уже не сможет требовать от Москвы скидок, прикрываясь псевдо-пророссийскостью. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в комментарии «ПолитНавигатору»

Сегодня Молдавия выбирает президента и решает, куда двигаться дальше - на Запад или Восток © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Майя Санду набирает более 36% голосов, действующий глава республики, придерживающийся пророссийского курса Игорь Додон идет вторым с 32,61%. Исход выборов решит второй тур, который состоится 15 ноября.

Эксперт отметил, что Додону в поражении в первом туре нужно винить прежде всего самого себя, поскольку он не смог реализовать срок своего президентства чтобы получить хороший шанс для предвыборной кампании 2020-го года.

«Что касается того, как изменятся отношения между Молдавией и Россией — я думаю, в сторону большего прагматизма. Санду — откровенно прозападный политик. Скажем, требовать или просить скидок на углеводороды будет уже сложнее», — указал Безпалько.

В любом случае Россия имеет полное право предоставлять какие-либо благоприятные условия, так и наоборот, отзывать их обратно, добавил политолог.