Бывшая солистка украинской группы ВИА Гра, а ныне телеведущая Алена Винницкая 29 октября в интервью «Бульвару Гордона» рассказала какой ценой звездам достается их карьера

Экс-солистка «Виа-Гры» поразила подписчиков животом © kottova

Но и во время гастролей, говорит певица, не все проходило гладко. В качестве примера Винницкая привела один из концертов, на котором она выступала.

«Мы уже выходили после концерта, и чередой стояли молодые люди — и вот мы пока шли через эту толпу, нас все облапали. Все! То есть нас просто вот так вот хватали за все части тела — кто за попу, кто за сисю, кто за руку, кто куда успел дотянуться. Это было ужасно!» — рассказала ведущая.

Алена Винницкая — одна из первых участниц музыкальной группы ВИА Гра. Спустя 3 года выступлений в коллективе, певица начала сольную карьеру, а в настоящее время артистка работает ведущей программы «Звездный путь» на канале «Украина».