По словам Винницкой, спустя много лет после ВИА Гры, она узнала, какое большое количество предложений поступало ее продюсерам от желающих провести с солисткой время в ресторане, бане или гостинице.
Но и во время гастролей, говорит певица, не все проходило гладко. В качестве примера Винницкая привела один из концертов, на котором она выступала.
«Мы уже выходили после концерта, и чередой стояли молодые люди — и вот мы пока шли через эту толпу, нас все облапали. Все! То есть нас просто вот так вот хватали за все части тела — кто за попу, кто за сисю, кто за руку, кто куда успел дотянуться. Это было ужасно!» — рассказала ведущая.
Алена Винницкая — одна из первых участниц музыкальной группы ВИА Гра. Спустя 3 года выступлений в коллективе, певица начала сольную карьеру, а в настоящее время артистка работает ведущей программы «Звездный путь» на канале «Украина».